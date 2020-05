Mor als 90 anys Joan Vehí, fuster i fotògraf de Salvador Dalí

El fuster i fotògraf Joan Vehí ha mort aquest dilluns als 90 anys. Va ser un dels pocs fotògrafs que van immortalitzar la intimitat de Salvador Dalí. El seu arxiu inclou més de 100.000 fotografies, 600 càmeres i 600 plaques de vidre, i està dipositat des de l'any 2014 a la fundació que porta el seu nom, gestionada amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cadaqués i la Diputació de Girona. "Quan Dalí pintava un quadre de 4 x 3 metres, l'havíem d'embolicar dins el taller, el trèiem per la finestra, teníem l'embalatge a fora i l'havíem de treure de Portlligat en carro, perquè els camions no hi podien entrar perquè no hi havia carretera", recordava el mateix Vehí.

Joan Vehí i Salvador Dalí es van conèixer l'any 1952, quan va començar a treballar per l'artista empordanès fent-li els bastidors dels quadres i els mobles de casa seva. Precisament la historiadora de l'art Mariona Sugranyes el considerava l'últim col·laborador viu de l'artista perquè va fer les peces de mobiliari seguint les seves indicacions. Després va exercir de fotògraf quan no hi eren els oficials, com ara Descharnes i Melitó Casals. També estava considerat el cronista gràfic de Cadaqués els últims 50 anys. Més endavant Vehí va treballar en els mobles de l'habitatge de l'artista Richard Hamilton, dissenyat per Lanfranco Bombelli, i des d'aleshores van ser amics. També va retratar els integrants de la Gauche Divine.

En el terreny de la política, va ser dues vegades regidor de Cadaqués, i entre altres activitats va impulsar el centre d'iniciatives turístiques i va presidir 17 anys l'Associació d'Amics de la Vela Llatina.