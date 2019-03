Mor el guitarrista Dick Dale, heroi de la música surf

El guitarrista Dick Dale ha mort aquest cap de setmana als 81 anys, segons ha informat el baixista Steve Soest a 'Los Angeles Times'. Richard Anthony Monsour, més conegut com a Dick Dale, va ser un dels protagonistes de l'esclat de la música surf californiana juntament amb The Beach Boys, The Surfaris i The Chantays, entre d'altres.

Nascut a Boston el 4 de maig del 1937 però instal·lat a Califòrnia des que s'hi va traslladar la seva família, Dale va fer història per la manera de tocar la guitarra i d'aprofitar el volum dels amplificadors Fender. Al capdavant dels Del-Tones va fer una adaptació surfera d'una melodia tradicional grega, 'Misirlou', que va ser un gran èxit el 1962 i que va tenir una segona vida quan el cineasta Quentin Tarantino la va incloure a la banda sonora de la pel·lícula 'Pulp fiction' (1994). Més endavant, el 2006, The Black Eyed Peas van 'samplejar' la cançó a 'Pump it'.

D'ascendència polonesa i libanesa, estava molt interessat en les músiques del Pròxim Orient, unes influències que van confluir en la seva manera d'entendre el rock'n'roll i la cultura surf. A banda de 'Misirlou', també va tenir altres èxits, com 'Let's go trippin''.