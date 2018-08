Mor Josep Fontana, l'historiador que combatia la desesperança i defensava la utopia

"Per què es tria un ofici com el d'historiador? En el meu cas, no va ser perquè el que m'havien ensenyat com a història els primers anys de la universitat em produís una mena de fascinació intel·lectual", va escriure Josep Fontana (Barcelona, 1931) a 'L'ofici d'historiador' (Arcàdia), un llibre publicat l'any passat i que és una versió ampliada del què va escriure el 2010. "El que havia de representar per a mi aquest ofici ho vaig aprendre de mestre i amics, més al marge de la universitat que a dins seu, i tenia menys a veure amb l'engrescament intel·lectual que amb la consciència de la utilitat social de la feina", afegia. L'historiador ha mort aquest matí després d'una llarga malaltia. No va deixar de treballar fins a l'últim moment. Sempre oferint una mirada alternativa, qüestionant i fent-se moltes preguntes. Però sobretot Fontana va tenir la capacitat de saber difondre i encomanar la passió per la història.

Fontana va ser mestre de molts. Va saber ensenyar el que ell anomenava el seu ofici. Va impartir classes d'història contemporània i història econòmica a les universitats de Barcelona, València, l'Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra, de la qual és catedràtic emèrit. Va rebre el Premi Nacional de Cultura de Catalunya el 2007, en reconeixement a la seva trajectòria professional.

És autor d'una llarga llista d'obres que analitzen de manera lúcida els canvis del segle XIX, XX i XXI. Entre els seus llibres destaquen 'El siglo de la revolución' (Crítica, 2017), 'La formació d'una identitat. Una història de Catalunya' (Eumo, 2014), 'El futuro es un país extraño. Una reflexión sobre la crisis social de comienzos del siglo XXI' (Pasado & Presente, 2013)', 'Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945' (Pasado & Presente, 2011), 'De en medio del tiempo' (Crítica, 2006), 'La construcció de la identitat' (Base, 2006), Introducció a l'estudi de la història (Crítica, 1999), 'Europa ante el espejo' (Crítica, 1994, 2000), 'La historia després de la fi de la història' (Eumo, 1992) i 'La quiebra de la monarquia absoluta (1814-1820)' (Crítica, 1971, 2000).

"Fontana va donar a conèixer molta biografia estrangera, va introduir molts autors i obres que aquí eren desconeguts", assegura Jaume Claret, director del grau d’història, geografia i història de l’art (UOC-UdL). "La seva recerca sobre la crisi de l'antic règim és fonamental, no només per tot el que descobreix, sinó també per com canvia la manera de veure el segle XIX –explica Claret–. "Va tenir un gran impacte entre els professors de secundària i entre moltes persones que no són historiadors, va fer una gran aportació difonent i acostant la història a un gran públic".

Un historiador dissident

Fontana va tenir com a mestre, entre altres, Ferran Soldevila. L’historiador recordava a ‘L’ofici d’historiador’ que feien les classes clandestines al menjador de casa seva. "Em va ensenyar a entendre que darrere d’un document o del text d’una crònica hi havia éssers humans amb sentiments i problemes. Soldevila era, a més, un model de dignitat", va escriure l'historiador. L’altre mestre va ser Jaume Vicens Vives. "De Vives vaig aprendre que aquest ofici només tenia sentit si el fèiem amb plena consciència de la seva dimensió cívica". Per a Fontana, la recerca històrica no va ser mai un exercici intel·lectual per a un públic educat, sinó que tenia més a veure amb l’elaboració d’una consciència col·lectiva. "Si el nostre treball no servia per entendre millor el món en el qual vivíem, no servia per a res", va escriure Fontana.

L'historiador sempre tenia temps per parlar. I tant en les converses com en els seus llibres combatia la desesperança. Per a Fontana, la utopia era necessària. Es considerava d'esquerres i creia que s'havia de lluitar per millorar el que no estava bé. 'L'ofici d'historiador' acaba així: "No és una feina fàcil, no és còmoda, perquè ens haurà d'obligar, per força, a mostrar-nos crítics amb l'ordre establert i ens condemnarà, per això, a la marginació que aquest ordre reserva a la dissidència. Però val realment la pena".