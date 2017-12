Els Mossos carreguen contra els manifestant a Lleida

La imminent sortida de les obres de Sixena del Museu de Lleida ha comportat aquest dilluns al matí escenes de tensió entre els Mossos d'Esquadra i desenes de manifestants que reclamen que les obres no surtin cap a l'Aragó després que la Guàrdia Civil s'hagi personat aquesta matinada per endur-se-les.

Una part dels manifestants ha abandonat la porta del museu i ha tallat la rambla d'Aragó, i hi hagut moments de tensió entre ells i els Mossos. La rambla d’Aragó continua tallada al trànsit i al pas de vianants, i la ciutadania i alguns dels responsables polítics continuen esperant sota la pluja el trasllat de les obres cap a Sixena. A primera hora s'han viscut unes escenes de tensió que, a mida que ha anat passant el temps, han anat a més i han provocat les primeres càrregues policials contra els manifestants.

A l'exterior, entre el centenar de persones que hi ha concentrades, s'hi han pogut sentir crits com 'Ros dimissió', 'No mereixeu la senyera que porteu' i 'Tornen les porres' dirigits als agents de la policia catalana.