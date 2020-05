El calendari de reobertura dels museus

Diversos museus públics i privats del territori i l'Estat han fet públiques aquest dimecres les dates de reobertura després del tancament forçat que va provocar l'estat d'alarma. Després que la Fundació La Caixa hagi anunciat que els vuit CaixaForum de l'Estat tornaran a obrir l'1 de juny, ho han fet el Macba (3 de juny), la Fundació Foto Colectania (3 de juny) i el Museu de Lleida (6 de juny).

A Madrid, el ministeri de Cultura ha anunciat aquest dimarts que el Museu Reina Sofia, el Museu del Prado i el Museu Thyssen Bornemisza obriran de manera coordinada el 6 de juny. La data d'obertura del museu Guggenheim de Bilbao, l'1 de juny, es coneixia des de fa setmanes.

Les mesures de protecció per evitar nous contagis de coronavirus es repeteixen en tots els equipaments: es reduirà l'aforament, serà obligatori portar mascareta i mantenir les distàncies de seguretat, entre d'altres. A la fase 1 de la desescalada els museus no poden organitzar activitats culturals ni fer visites guiades. El Macba ha posat a disposició del públic aquest document per resoldre dubtes sobre les condicions de la reobertura.

El Guggenheim de Bilbao obrirà amb un horari reduït durant el mes de juny, de 14h a 19 h de dilluns a divendres i de 11h a 19h els dissabtes i els diumenges. Per garantir la seguretat del públic i els treballadors, l'aforament es reduirà a menys d'un terç, es controlarà l'accés a les diferents sales i es prendrà la temperatura als visitants abans d'entrar. També es desinfectaran constantment les instal·lacions i les audioguies seran substituïdes per una apli gratuïta.

Calendari de reobertura dels museus:

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Tinglado 4, ja està obert

Museu de les Terres de l'Ebre, ja està obert

CaixaForums, 1 de juny

Museu Guggenheim de Bilbao, 1 de juny

Macba, 3 de juny

Fundació Foto Colectania, 3 de juny

Museu de Lleida, 6 de juny

Museu del Prado (Madrid), 6 de juny

Museu Reina Sofia (Madrid), 6 de juny

Museu Thyssen Bornemisza (Madrid), 6 de juny