Música a la barricada

La cançó Son mis amigos d'Amaral acompanyant imatges de "la batalla d'Urquinaona". El grup de trap sabadellenc Flashy Ice Cream publicant a Instagram i YouTube el videoclip de Llàgrimes de sang filmat a peu de protesta a la Meridiana de Barcelona. Els sevillans Los Voluble pujant a les xarxes un remix del tema Londres, de Fiera, amb imatges de l'actuació policial a l'aeroport del Prat el 15 d'octubre. Són només alguns exemples de com diferents artistes estan interpretant, pràcticament al moment i amb urgència, les mobilitzacions contra la sentència del Procés.

Los Voluble i les porres a l'aeroport

Pedro i Benito Jiménez, Los Voluble, són dos creadors sevillans que treballen el remix polític d'urgència. Han estrenat espectacles al Sónar, com un en què combinaven imatges d'Inés Arrimadas a la desfilada de l’Orgull a Madrid amb la cançó Gasolina de Daddy Yankee: “ A ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina”. També han col·laborat sovint amb el Niño de Elche, i el 15 d'octubre van fer muntar diferents imatges de l'actuació policial durant la protesta convocada pel Tsunami Democràtic a l'aeroport del Prat. Com a banda sonora van fer servir un fragment de Londres, una cançó del grup Fiera que va formar part del projecte col·lectiu de la Fundación Robo l'any 2012. Los Voluble fan servir els versos del principi de la cançó: " Tú dame un arma, / mil euros al mes / y una pantalla de plasma, / y yo te protegeré. / Yo protegeré / tu coche, / tus niños, / tu mujer. / Yo seré tu perro fiel".

"Això és per cada cop que han tocat les nostres iaies"

Els sabadellencs Flashy Ice Cream i Chill C fan servir el trap per manifestar la seva indignació en un videoclip filmat a la Meridiana durant les Marxes per la Llibertat del 18 d'octubre i penjat a Instagram i YouTube l'endemà. La cançó es titula Llàgrimes de sang i mira de reflectir ràbies compartides des de l'1 d'octubre del 2017: "Això és per cada cop que han tocat les nostres iaies", canten. També recorden que "llibertat a Catalunya no és un puta Espanya"

Por fin un buen videoclip para esta canción: pic.twitter.com/3DcjF9g1tW — El Sobresalto (@elsobresalto) October 20, 2019

"Son mis amigos": Amaral als aldarulls

Les xarxes han sigut utilitzades per fer diferents intervencions audiovisuals a propòsit dels aldarulls dels últims dies, sobretot a partir de les imatges de les barricades a la plaça Urquinaona del 18 d'octubre. Dos dies després, el compte de Twitter del blog El Sobresalto (del diari El Salto) compartia un vídeo en què les imatges tenien com a banda sonora un fragment de la cançó Son mis amigos del duo de Saragossa Amaral, concretament els d'uns versos sobre precarietat laboral: " Carlos me contó / que a su hermana, Isabel / la echaron del trabajo sin saber por qué. / No le dieron ni las gracias porque estaba sin contrato. / Aquella misma tarde fuimos a celebrarlo. / Ya no tendrás que soportar / al imbécil de tu jefe ni un minuto más. / Son mis amigos, en la calle pasábamos las horas / Son mis amigos, por encima de todas las cosas / son mis amigos". La celebració de la cançó queda ressignificada amb les imatges de la barricada, i això que el vídeo deixa fora la següent estrofa, que comença dient: " Alicia fue a vivir a Barcelona".