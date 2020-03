Músics i futbolistes participen en concert per recaptar diners per a l'adquisició de material sanitari

La Liga Santander Fest, així és diu el concert solidari que començarà aquest dissabte 28 de març a les 18 h i que s'emetrà a través dels canals de televisió Movistar LaLiga i GOL TV, així com a través dels canals de La Liga a YouTube i Facebook, a LaLigaSportsTV i a les xarxes social del Banco Santander. El banc presidit per Ana Botín és un dels impulsors del concert juntament amb la la lliga espanyola de futbol i la discogràfica Universal Music.

El concert, en què cada músic actuarà des de casa seva i a més hi participaran futbolistes de la primera divisió masculina espanyola, estarà presentat per Eva González i Toni Aguilar, i tindrà col·laboradors com el tenista Rafa Nadal. L'objectiu, segons expliquen els organitzadors, és "recaptar fons per a l'adquisició de material sanitari per combatre la pandèmia de Covid-19" i alhora "donar suport als aficionats obligats a estar-se a casa en aquestes setmanes de quarantena".

Els artistes que actuen en el La Liga Santander Fest són: Aitana, Alejandro Sanz, Antonio Carmona, Antonio José, Antonio Orozco, Ainhoa Arteta, Beret, Cami, Danna Paola, David Bisbal, Diogo Piçarra, El Arrebato, José Mercé, Juanes, Juan Magan, Lang Lang, Lola Índigo, Lucas Vidal, Luciano Pereyra, Luis Fonsi, Manuel Carrasco, Miriam Rodríguez, Mon Laferte, Morat, Pablo Alborán, Pablo López, Raphael, Rosario, Sebastián Yatra, Taburete, Tini i Vanesa Martín.

I els futbolistes que també hi seran presents són: Iker Muniain, del Athletic Club; Koke i Saúl, de l'Atlético de Madrid; Oier Sanjurjo, de l'Osasuna; Manu García, de l'Alabès; Gerard Piqué i Ivan Rakitic, del FC Barcelona; Jorge Molina i Jaime Mata, del Getafe; Víctor Díaz, del Granada CF; José Luis Morales, del Llevant; Hugo Mallo, del Celta; Javi López i Wu Lei, de l'Espanyol; Xisco Campos, del Mallorca; Joaquín, del Betis; Sergio Ramos i Lucas Vázquez, del Reial Madrid; Asier Illarramendi, de la Reial Societat; Javi Moyano, del Valladolid; Sergi Enrich, de l'Eibar; Jesús Navas, del Sevilla; Dani Parejo i Rodrigo Moreno, del València, i Santi Cazorla, del Vila-real.