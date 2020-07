El cicle de concerts Nits del Fòrum atura l'activitat durant quinze dies

Nits del Fòrum, el cicle de concerts organitzat pel Primavera Sound al Parc del Fòrum, atura l'activitat durant 15 dies, des d'aquest dissabte fins al 31 de juliol, "a causa de la incertesa davant un context de recomanacions i restriccions contradictòries que confonen tant l'organització com els músics i els assistents". "Tot i complir totes les mesures de seguretat requerides" i ser "un cicle de concerts homologat per les autoritats, Nits del Fòrum ha decidit fer un pas al costat", explica l'organització en un comunicat.

"No volem que ningú se senti insegur per participar en un concert a l'aire lliure, encara que es faci d'acord amb les mesures exigides per les autoritats sanitàries i administratives i de moment no s'hagi notificat cap focus [de contagi] en un esdeveniment d'aquestes característiques. Per aquest motiu, i a l'espera d'un marc de limitacions i recomanacions més ferm i definit per a tothom, aturem l'activitat per voluntat pròpia fins al 31 de juliol", afegeix el comunicat. Els concerts afectats s'intentaran reprogramar més endavant. Entre els concerts que estaven programats al Fòrum fins al 31 de juliol hi ha els de Pavvla, Mujeres, El Yiyo, Tribade, Luna Ki, Mishima, Toundra i Smoking Souls.

La decisió de Nits del Fòrum arriba abans de la reunió del Procicat metropolità que aquest dissabte ha de revisar algunes de les prohibicions dictades per la Generalitat. Altres cicles de concerts i festivals, com el Cruïlla XXS i el Grec, esperen que el resultat de la reunió sigui favorable i es pugui mantenir l'activitat programada.