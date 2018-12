Noa, Alfred García, Lax'n'Busto i Rosana, primeres confirmacions de l'Strenes

Noa, Alfred García, Lax'n'Busto i Rosana són algunes de les primeres confirmacions del setè festival Strenes anunciades aquest dijous. El festival, que se celebrarà del 30 de març al 5 de maig, també acollirà el retorn de Pemi Fortuny, el debut en solitari d'Eduard Costa, l'espectacle dels Catarres per a teatres i la presentació del nou disc de Pavvla. L'encarregat de tancar el festival serà Miquel Abras amb un concert col·laboracions molt especials a les escales de la catedral de Girona.

La israeliana Noa presentarà 'Letters to Bach', produït per Quincy Jones, en què posa veu a 12 composicions de Bach. Després de passar per 'OT', Alfred García estrenarà el seu primer disc, '1016', a Girona. Ja s'han venut el 70% de les entrades.

Lax’n’Busto torna després de sis anys amb un nou disc titulat 'Polièdric' i amb el retorn de Pemi Fortuny a la banda. El concert de l'Strenes serà el primer dels tres que faran per presentar el disc.

El concert de Rosana porta per títol 'Como en casa': l'artista canària actua en solitari i repassa els seus grans èxits segons la tria del públic.

Després d'abandonar Els Amics de les Arts, Eduard Costa presentarà el seu projecte en solitari, anomenat L’Últim Indi.

Els Catarres tornen a l'Strenes amb un espectacle per a teatres titulat 'Totes les cançons parlen de tu', i Pavvla presentarà el seu segon disc, 'Secretly hoping you catch me looking'.