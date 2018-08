El PP proposa ara que l'Estat doni la basílica del Valle de los Caídos a l'Església

Per què no girar la truita i, en lloc de convertir el Valle de los Caídos en un "cementiri civil", no cedim tot l'espai –incloent-hi la basílica, amb els més de 30.000 cossos enterrats de la Guàrdia Civil– a l'Església? És el plantejament que ha fet aquest dimecres el president del PP, Pablo Casado, que ha proposat que la basílica del Valle de los Caídos deixi d'estar en mans de Patrimoni Nacional, sota la tutela de la vicepresidència espanyola, i passi a ser propietat a l'Església, com ja passa amb l'abadia que custodia la tomba de Francisco Franco. "Davant de la proposta de desacralitzar una basílica, per què no fan una altra cosa, que és donar a l'Església aquesta basílica i que Patrimoni Nacional surti de la tutela d'aquest espai? Potser així s'acabarien els problemes", ha assenyalat en declaracions des de Logronyo, on ha visitat la bodega institucional del govern de la Rioja. Per a Casado, d'aquesta manera l'Estat no podria dir que "està vetllant per un lloc que és eclesiàstic en el qual reposa «no sé qui »". Segons el seu parer, en un nou gir conservador del PP, els "cementiris i les esglésies" són per als "familiars i per a les esglésies".

Casado ha tornat a acusar Sánchez de contradir-se i fer una política de "batzegades" amb la proposta de convertir la basílica en un "cementiri civil" en lloc d'un museu. En aquest sentit, i en la línia del president de la Comunitat de Madrid, Ángel Garrido, ha acusat el president espanyol d'estar més "preocupat per un mort de fa 43 anys" que no pas "pels separatistes" a Catalunya. "Això no és seriós perquè ens estem jugant el relat democràtic d'Espanya", ha afegit.