Sánchez renuncia a convertir el Valle de los Caídos en un museu i aposta perquè sigui un cementiri civil

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, renuncia a convertir el Valle de los Caídos en un museu nacional de la memòria col·lectiva, com va proposar el PSOE a finals del 2017 en una proposició de llei vetada per l'executiu de Mariano Rajoy perquè estimava que augmentaria el crèdit pressupostari en més de 200 milions d'euros.

"L'opinió del govern és que el Valle no pot ser un lloc que s'hagi de ressignificar, no pot ser un lloc de reconciliació. Ha de ser un lloc de descans, un cementiri civil per a les víctimes del franquisme. Aquesta és la proposta i l'opinió del govern", ha assenyalat Sánchez en una roda de premsa conjunta amb el president bolivià, Evo Morales.

El posicionament fixat per Sánchez des de Bolívia suposa un gir en la línia que havia mantingut no només com a secretari general del PSOE, sinó també en la postura que han defensat els membres del seu govern en aquests dos mesos de mandat. Sánchez aposta per deixar el Valle com a "cementiri civil", conservant, això sí, l'actual basílica que custodia una abadia de monjos benedictins.

Manté la Comissió de la Veritat

D'altra banda, el president espanyol sí que manté la voluntat d'establir una Comissió de la Veritat "que sigui tan plural com sigui possible, i que incorpori totes les perspectives històriques sobre la Guerra Civil i la dictadura" perquè "d'una vegada per totes es tanquin aquestes ferides", ha explicat des de Bolívia. Es tracta, segons Sánchez, d'"acordar una versió de país" dels fets ocorreguts durant la Guerra Civil i la dictadura.

La tramitació del decret llei aprovat pel govern espanyol per exhumar les restes de Franco del Valle de los Caídos brindarà l'oportunitat d'introduir aquesta i altres mesures relacionades amb la memòria històrica si el Congrés decideix tramitar el decret com a projecte de llei, moment en què els diferents grups podran presentar les seves esmenes.

Les dificultats per exhumar Franco

En una conversa informal amb la premsa, el president espanyol també ha reconegut que en un principi va pensar que l'exhumació de les restes del dictador seria una tasca més senzilla del que finalment està resultant, un fet que atribueix a la "inexperiència" del nou executiu. Tot i això, Sánchez s'ha refermat en la decisió de traslladar les restes de Franco a un altre lloc perquè "cap democràcia pot retre homenatge a un dictador". "Aquesta decisió dignifica la nostra democràcia", ha insistit.