"Quedeu-vos a casa i serem lliures!": Pepet i Marieta versionen Bob Marley contra el coronavirus

El grup Pepet i Marieta engega la campanya solidària #seremlliures amb un videoclip filmat en confinament. El propòsit és recaptar fons per a la Creu Roja i contribuir al seu Pla Respon contra el Coronavirus. La cançó triada per al videoclip és One love, de Bob Marley, que Pepet i Marieta versionen adaptant-ne la lletra a la situació actual. La titulen Stay Home & we'll be free: "Quedeu-vos a casa i serem lliures!"

Josep Bordes a la veu i la guitarra acústica, Maria Cruz a la veu i el saxo, Marcel Castellví a la guitarra elèctrica, Mario Coloma als teclats, Jaume Àvila al baix i Oriol Tonietti a la bateria han enregistrat la cançó cadascú a casa seva, i el videoclip l'han muntat amb imatges que els han enviat persones confinades després de fer una crida a les xarxes.

L'adaptació de la cançó de Bob Marley l'han fet Josep Bordes, Yacine Belahcene i Núria Barberà, i està interpretada en vuit idiomes.

La campanya #seremlliures seguirà amb altres accions com ara concerts solidaris online, subhasta de cançons i venda de samarretes solidàries. Les accions de la campanya es poden seguir a Instagram, Facebook i Twitter.