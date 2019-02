"Hola, soc Peter Gabriel i dono suport al moviment independentista català". Així comença el missatge que el músic britànic ha fet en un vídeo que s'ha vist aquest dijous en la 21a gala dels Premis Enderrock, que s'ha celebrat a Girona.

Aquest és el comunicat sencer de Peter Gabriel:

"Hola, soc Peter Gabriel i dono suport al moviment independentista català. Soc un apassionat d'Europa, vaig perdre un oncle a la Segona Guerra Mundial, i el somni d'una Europa unida, la idea d'unir interessos polítics i econòmics, em sembla idealista i una manera per avançar cap al futur en un món cada cop més diferent i canviant. Una de les oportunitats d'aquest paraigua europeu és que els pobles amb un fort sentiment independentista tinguin el dret d'autodeterminar-se. Per exemple, m'entristiria molt veure Escòcia separada del Regne Unit, però defensaria el dret dels escocesos de votar sobre l'autodeterminació, tal com ho han fet. I de fer-ho pacíficament, i de tenir el dret de fer-ho, i el dret a la protesta pacífica si creuen que les coses no estan anant de la manera que haurien d'anar".

"Clarament, a Espanya ara mateix hi ha gent a la presó pel fet d'haver donat suport a aquesta votació. Hi va haver més d'un miler de persones lesionades o ferides quan la policia va atacar aquesta gent que reivindicava la independència de Catalunya. Això no hauria de passar a Europa".

Peter Gabriel és autor de la cançó 'In your eyes' adaptada al català amb el títol 'Als teus ulls' pel músic barceloní Mario Muñoz. El tema s'ha enregistrat amb la participació de Gabriel, a més de Lluís Llach, Joan Baez, Gemma Humet i el mateix Mario Muñoz. La cançó ha estat cedida per a la campanya Make a Move!, impulsada per l’Assemblea Nacional Catalana a favor del dret a l’autodeterminació amb un videoclip estrenat recentment que també s’ha projectat aquest vespre a la gala dels Premis Enderrock.