El Petit de Cal Eril versiona 'Close to me' de The Cure

"Si pogués estar segur que tot això és un malson", canta Joan Pons en aquesta versió del clàssic de The Cure Close to me. Així és com El Petit de Cal Eril ha decidit passar part del confinament, fent cançons i acompanyant-les de videoclips com aquest realitzat per Marc Cuscó i Artur Tort, d' Escafior Films.

El tema l'han tocat Artur Tort, Ildefons Alonso, Dani Comas, Joan Pons i Jordi Matas⁣, que també és el responsable de la mescla.