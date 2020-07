Pops estrenen el videoclip de 'Mar i muntanya'

"Mar i muntanya / de panxa enlaire / Pops i pollastres / mar i muntanya" és la tornada de l'ska-punk Mar i muntanya, la cançó que titula l'EP del grup vallesà Pops publicat per La Catenària. El disc arriba dos anys després de La mar salada (2018), i la carta de presentació n'es un videoclip realitzat per Luis Ribes que ressegueix la geografia catalana amb to humorístic.

Pops, que té com a nucli fundacional Frank Martínez (veu), Moi Vázquez (guitarra) i Xavi Fernàndez (baix), actuaran el 29 de juliol a Cardedeu i l'1 d'agost a Vilassar de Dalt.