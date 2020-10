Eva García Sáenz de Urturi, guanyadora del premi Planeta 2020

L'escriptora basca Eva García Sáenz de Urturi ha estat proclamada guanyadora de la 69a edició del premi Planeta amb la novel·la Aquitania. "Acaba de canviar la meva vida. Gràcies a la decisió del jurat -ha dit l'escriptora, coneguda per la Trilogia de la Ciutat Blanca-. La novel·la que he escrit és un thriller medieval, és un homenatge a El nom de la rosa i és també un Joc de trons fundacional d'Europa". L'autora ha dedicat el premi a les 33.000 víctimes de la pandèmia, emocionada. "Fes mal a un artista i et tornarà una obra d'art -ha afegit-. El món de la cultura explicarà la pandèmia i continuarà endavant".

El silencio de la ciudad blanca, primer volum d’una trilogia d’intriga ambientada a Vitòria, ciutat natal de l’autora, va marcar l’inici de la trajectòria d’Eva García Sáenz de Urturi a Planeta el 2016. Des de llavors, dels tres volums de la sèrie se n’han venut més d’un milió d’exemplars, i el 2019 la primera de les novel·les es va adaptar al cinema, protagonitzada per Belén Rueda i Javier Rey, i dirigida per Daniel Calparsoro. L’autora basca havia debutat amb L a saga de los longevos el 2012, a La Esfera de los libros, una novel·la que entrellaçava arqueologia i història amb esperit comercial.

Una finalista televisiva

La periodista, presentadora i escriptora catalana Sandra Barneda ha estat proclamada finalista del guardó, premi dotat amb 150.250 euros, amb la novel·la Un océano para llegar a ti. "Aquesta situació és molt estranya i per això no puc ser aquí -ha dit Barneda, en videoconferència- . Fa més de vint anys que conec aquesta festa, la primera vegada la vaig cobrir com a periodista, però els somnis hi son per fer-se realitat. La novel·la parla d’aquells àngels secrets, d'aquella família escollida que arriba a la meva vida i em mostra un camí, que és el d’acceptar les ferides vitals i sentir-me vulnerable".

Des que va debutar el 2013 amb Reír al viento -publicada a Suma de Letras, segell de Penguin Random House- Sandra Barneda ha aconseguit una repercussió de vendes notable amb cadascun dels llibres que ha publicat posteriorment, l'últim dels quals és Las hijas del agua. Barneda és actualment la presentadora del reality show La isla de las tentaciones, emès a Telecinco i Cuatro. El océano que nos separa serà la primera novel·la que publiqui a Planeta.

Cercas, en defensa de la literatura popular

Una gala atípica -degut a l'excepcionalitat sanitària- s'ha celebrat al Palau de la Música i amb un número de convidats molt inferior a l'habitual, poc més d'un centenar en relació als més de mil d'un any qualsevol. Entre les poques autoritats presents a l'acte hi havia la vicepresidenta del govern, Carmen Calvo, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau i la delegada del govern a Catalunya, Teresa Cunillera.

Al principi de la gala hi ha hagut un homenatge a Carlos Ruiz Zafón, autor de L'ombra del vent, que va morir fa uns mesos a Los Angeles. La pianista Marta Muñoz ha interpretat una de les composicions per a piano del propi autor, pensades com a banda sonora de la novel·la.

"El Planeta és un premi molt popular, i no en vaig ser conscient fins que no el vaig guanyar -ha dit Javier Cercas poc després, guanyador de l’edició passada amb Terra Alta-. La principal superstició del nostre temps és la que diu que la bona literatura és la secreta i la de catacumbes, cosa que fa un segle i mig que circula. El Quixot no va ser un llibre per als catedràtics d’Oxford, sinó que era una novel·la popular, igual que els llibres de Balzac o Dickens. El millor que li pot passar a la literatura és ser tornar a ser popular, convertir-se en un tema rellevant de conversa".

Gairebé set dècades de trajectòria

Creat el 1952, el premi Planeta és, ara per ara -i amb 601.000 euros- el més ben dotat després del Nobel. Al seu palmarès hi ha autors com Juan Marsé, Antonio Gala, Soledad Puértolas, Mario Vargas Llosa, Manuel Vázquez Montalbán, Eduardo Mendoza i Alicia Giménez Bartlett. L'últim guardonat va ser Javier Cercas amb Terra alta, una novel·la protagonitzada per un Mosso d'Esquadra i centrada en la Catalunya convulsa del 2017, la del procés d'independència per també la dels atemptats gihadistes.