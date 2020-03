El Primavera Sound de moment segueix endavant: "Falta molt temps i hem de seguir treballant"

El Primavera Sound és el primer gran festival estiuenc a moure fitxa en plena crisi del coronavirus: "El farem, i el farem en les nostres dates", ha dit el director, Gabi Ruiz, a la ràdio corporativa del festival. El Primavera Sound, que s'hauria de celebrar entre el 3 i el 7 de juny principalment al Parc del Fòrum, de moment no canvia els plans, ja que per a Ruiz "falta molt temps i l’obligació és seguir treballant". Tot i això, ha reconegut que es plantegen un escenari d'endarreriment: "La nostra obligació és preveure el futur per veure què podem fer, i ja estem parlant amb els artistes per veure quina data seria la millor en cas d'ajornament".

En un comunicat publicat a la web del festival, la direcció del Primavera Sound explica que "en relació a l'emergència sanitària del Covid-19, ara mateix el principal objectiu de Primavera Sound és garantir la seguretat i benestar del nostre públic, artistes i de totes les persones involucrades en el festival". Per això, diu el comunicat, segueixen "atentament l'evolució dels esdeveniments" i estan "en contacte amb les institucions locals i les autoritats sanitàries", amb les quals sempre es coordinaran "abans de prendre qualsevol decisió".

"De moment, seguim treballant des de casa en la planificació i organització de les edicions d’enguany de Primavera Sound Barcelona i de NOS Primavera Sound, de Porto (Portugal). Però també estem estudiant altres possibilitats perquè els festivals es puguin celebrar enguany. La prioritat de tots i totes ara mateix és superar l'emergència sanitària que estem vivint, però no ens oblidem de vosaltres i sabem el que significa el festival per a molta gent. Per això, abans de res, moltíssimes gràcies per la vostra paciència i comprensió", explica la direcció del Primavera Sound, que també manifesta el seu "afecte i suport a totes les persones que s'hagin vist afectades per l'actual crisi sanitària global i a tots els col·lectius que estan contribuint a fer que se solucioni". "Si us plau, seguiu totes les indicacions de les autoritats competents i cuideu-vos molt", recomana el festival.