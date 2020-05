Prohibit tocar els llibres sense gel ni guants

"Ai, encara no es pot entrar!", exclama sorprès un home just després de topar amb una taula que barra el pas a l'interior de la llibreria Laie del carrer Pau Claris de Barcelona. El client, amb l'uniforme imposat per la pandèmia del coronavirus –guants i mascareta–, necessita un títol concret. El llibreter Lluís Morral fa eslàlom entre les caixes de llibres que abunden als passadissos de la Laie i pesca el volum d'una cantonada. "És aquest?", li demana des de l'altra banda de la taula, i l'home llegeix a distància la contracoberta per assegurar-se que tria bé.

El degoteig de lectors que es deixa caure per la llibreria no para en tot el matí. Des que poden obrir, els llibreters han comprovat com la gent no té por d'apropar-se a la botiga, si bé els lectors han variat una mica el seu comportament. "Fins ara, la majoria venien a buscar un llibre triat a priori o una comanda encarregada a través de Llibreries Obertes", explica Morral. A partir d'aquest dijous, la situació canviarà perquè els clients ja podran passejar-se per la llibreria. "Hi ha molta gent que li agrada remenar abans de comprar. No sé com haurem de resoldre aquest cuquet de mirar taules", es pregunta el llibreter. Unes prestatgeries més enllà, la llibretera Glòria Rius repensa les indicacions d'un cartell imprès. "Havíem posat que els llibres no es podran tocar, però ho canviarem. No es podran tocar sense gel ni guants, i aquest material estarà a la disposició dels clients a l'entrada", diu Rius, que equipara la situació amb els supermercats, on els productes també es poden manipular amb protecció.

Al seu voltant, la llibreria va transformant-se per evitar contagis. Les mampares que separaran els clients dels treballadors als ordinadors i a les caixes ja estan instal·lades, i al terra uns grans senyals recorden que cal deixar dos metres entre una persona i una altra. "Hem organitzat un circuit per aquells que vulguin recórrer la llibreria. Com a màxim, podran entrar 12 clients", assenyala Morral. També estan acabant de col·locar alguns llibres, si bé de moment encara no els arriben gaires novetats. "Hi ha molts títols que van sortir de cara a Sant Jordi i que pràcticament no s'han venut", explica el llibreter. Amb l'establiment cada vegada més a prop de tornar a la normalitat, ara el que li preocupa són les llibreries vinculades a institucions i museus (com la Laie del Museu Picasso o la del CCCB), que encara estan tancades. "Són més de 20 botigues i representen els pilars bàsics de la nostra estructura. La Laie de Pau Claris és sòlida, i ens permet anar tirant, però no sé què passarà amb la resta", subratlla Morral.

La nova Ona Llibres es posa en marxa

A l'altra banda del mateix carrer Pau Claris, la llibreria Ona també té la persiana aixecada, si bé encara no atén consumidors. "Evidentment que són competència, però nosaltres som una llibreria internacional i tenim llibres en castellà, anglès i francès. Esperem que vingui gent curiosa de rebot", diu Morral, de la Laie, sobre Ona Llibres, un projecte gegantí i ambiciós. Després d'inaugurar el local de Gràcia fa set anys, Montserrat Úbeda va aliar-se amb l'empresari Tatxo Benet per obrir un segon establiment d'Ona Llibres al carrer Pau Claris de gairebé 1.000 metres quadrats i amb la mateixa filosofia, oferir llibres i música en català. Tenien previst fer una inauguració multitudinària el 14 d'abril, però el coronavirus va dinamitar-los els plans. Ara treballen contra rellotge per adaptar-se a la nova normalitat i poder obrir dilluns vinent.

651x366 Una treballadora d'Ona Llibres endreçant les prestatgeries / PERE VIRGILI Una treballadora d'Ona Llibres endreçant les prestatgeries / PERE VIRGILI

Els repartidors entren i surten de la nova Ona Llibres mentre un equip de treballadores de la neteja desinfecta tots els racons i algun xafarder treu el cap per la porta. La llibreria, de dues plantes i espais diàfans, brilla com totes les coses que són noves de trinca i s'han dissenyat per agradar. Úbeda la defineix com "un oasi" i sales com la dels arts libris, amb les parets d'un blau plàcid i esgrafiades amb fragments literaris, realment conviden a la calma. Tot i això, ara el ritme a la llibreria és frenètic. "Encara ens falten molts llibres i cal acabar de decorar algunes parets, però no em preocupa. És com una mudança, que sempre hi ha coses pendents d'enllestir. Els llibres ja arribaran, l'important és tornar a contactar amb la gent", explica Úbeda amb l'entusiasme dels nous projectes que estan a punt d'alçar el vol.

El confinament no ha aturat l'activitat de la llibretera, que ha compaginat la posada en marxa del nou local amb el manteniment de la botiga de Gràcia. "Al principi quan algú picava a la persiana i em feia una comanda plorava d'il·lusió. La solidaritat que hem vist aquests mesos és espectacular", subratlla Úbeda, que mira al sostre i afegeix: "L'Ona de Gràcia ha estat la llavor d'aquest gran temple de la literatura catalana". De moment, però, la llibreria de Pau Claris quedarà limitada a 400 metres per adaptar-se així a les condicions d'obertura d'establiments marcades pel ministeri de Sanitat.

Com a la Laie, els llibres només es podran tocar després d'aplicar-se gel hidroalcohòlic i posar-se guants, i un treballador controlarà l'entrada i la sortida de clients des de la porta. "Hem calculat que podrem tenir 60 persones a dins comptant els treballadors. Comparat amb l'altre local és moltíssim", diu la llibretera. Les activitats, els clubs de lectura i les xerrades es faran de moment de forma virtual i la gran inauguració arribarà més endavant, quan la situació sanitària no impedeixi fer festes ni imposi distància física. "De Sant Jordis en vindran molts. Ara el més important és viure el moment i celebrar la vida", assegura Úbeda.