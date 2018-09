Puigdemont, Serret, Comín, Puig i Valtonyc assisteixen a l'estrena europea de 'Miss Dalí'

Carles Puigdemont, Meritxell Serret (delegada de la Generalitat a la capital europea), Toni Comín, Lluís Puig i el raper Valtonyc han coincidit aquest dilluns al vespre en l'estrena europea de la pel·lícula 'Miss Dalí'. Tots ells han assistit a la projecció, als cinemes Galeries de Brussel·les, on també hi havia el director del film, Ventura Pons, i l'actriu Claire Bloom. També hi han anat els eurodiputats Ramon Tremosa (PDECat) i Josep Maria Terricabras (ERC), així com l'advocat Gonzalo Boye. L'estrena se celebra el mateix dia que Josep Miquel Arenas, àlies Valtonyc, ha acudit al matí a una vista judicial a Gant en relació amb l'euroordre contra ell emesa per Espanya. L'acte cultural també té lloc el dia abans d'una altra cita judicial a Bèlgica: la vista preliminar per la demanda contra el jutge Pablo Llarena interposada per Puigdemont.

'Miss Dalí' repassa la història d'Anna Maria Dalí, la germana de Salvador Dalí, i dels records viscuts al costat del pintor durant els anys del republicanisme. Segons Ventura Pons, també s'hi explica "el triangle amb Lorca, la història amb Buñuel i Gala, la traïció i la tragèdia grega de dos germans que s'estimaven i no es parlaven per moltes coses, sobretot pel canvi d'actitud constant de Dalí i l'oportunisme amb la seva actuació social i política". Prop d'una vuitantena de persones s'han sumat a la projecció de la pel·lícula aquest dilluns a Brussel·les.