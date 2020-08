'Que soni la música!': sororitat musical a l’armada

'Que soni la música!'

(2,5 estrelles)

Direcció: Peter Cattaneo. Guió: Rosanne Flynn i Rachel Tunnard. 112 min. Regne Unit (2019). Amb Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan i Emma Lowndes. Estrena als cinemes el 7 d'agost

“La música té la capacitat de crear vincles entre la gent”, deia Gareth Malone en el clip promocional del programa The choir: millitary wives, que va emetre la BBC Two el 2011. Aquest compositor i director d’orquestra va tenir l’ocurrència de presentar-se en comunitats tan peculiars com un grup de cuiners, d’esportistes o de dones de militars que vivien en instal·lacions de l’armada, per ensenyar-los a cantar, formar un cor i gravar un reality de tot plegat. D’aquella exitosa idea ha nascut la dramèdia Que soni la música!, dirigida per Peter Cattaneo ( Full Monty), amb Sharon Horgan i Kristin Scott Thomas liderant l’equip de veus femenines del repartiment, i amb una història que sembla un greatest hits de les dramèdies britàniques d’esperit social. És a dir, un arc narratiu que va del melodrama a les tensions entre les protagonistes, i de l’esforç per comprendre’s al triomf social com a conclusió ètica.

No cal dir que la pel·lícula sembla una versió de Full Monty, Les noies del calendari o Billy Elliot amb la seva pròpia variant rítmica, però tot i els clixés i tòpics, Que soni la música! és un simpàtic entreteniment que sap retre homenatge a les veritables protagonistes, les dones reals dels militars. No cal dir que en el film tot es mostra de manera lleugera, però el rotllo de Cattaneo és la música pop, no l’òpera.