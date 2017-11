'Quico, el progre' entra a la Biblioteca de Catalunya

El dibuixant José Luis Martín Zabala, J.L. Martín, autor del protagonista de 'Quico, el progre', ha fet donació de 491 dibuixos a la Biblioteca de Catalunya. Amb aquesta aportació d’obra original s’amplia l’obra impresa que ja conservava la Biblioteca de Catalunya, amb uns dibuixos únics que són de gran interès patrimonial i que donen una visió íntegra de l’artista, alhora que completen i amplien el fons d’il·lustradors de l’equipament.

Del donatiu de dibuixos originals destaquen els 203 dibuixos de la tira còmica 'Quico, el progre', la més coneguda i de més llarga durada dels últims anys, que recentment ha estat continuada amb la figura de 'Quico jubilata'.

J.L. Martín (Barcelona, 1953) és un dibuixant d’humor gràfic, que va començar al setmanari 'El Papus' el 1976; des d'aleshores ha publicat a 'Mata Ratos', 'Por Favor', 'Titánic', 'Interviú' i 'La Vanguardia'. El 1977 va ser cofundador del setmanari 'El Jueves', del qual ha sigut editor durant més de trenta anys. Des dels inicis del setmanari ha realitzat 'El Dios', sèrie per la qual ha hagut d'anar a judici múltiples vegades, acusat d’ultratge a la religió catòlica.

El 1980 va crear 'Quico, el progre' per a 'El Periódico de Catalunya'. La sèrie va ser adaptada al format televisiu, en una coproducció de TV3 i MAD TV, emesa de l'any 1992 al 1995, en la qual el personatge principal era encarnat per l'actor Ferran Rañé. També ha realitzat produccions de teatre i televisió. L'any 1997 va impulsar la creació de la Fundació Gin, en memòria del dibuixant Jordi Ginés, que té com a objectiu la promoció i difusió de l'humor gràfic, i ha participat en la creació d'Humoristan, un museu digital sobre l'humor gràfic.

El dibuixant també ha fet arribar a la Biblioteca de Catalunya dibuixos d’altres personatges, com 'El Dios' i 'Jesusito', i acudits i portades per a revistes humorístiques i de premsa general.