Quid Pro Quo vol dir literatura de qualitat

Des de fa més de dues dècades, El Gall Editor ha anat bastint des de Pollença un catàleg exigent i divers. A la col·lecció El Cabàs de narrativa han demostrat el seu bon olfacte traduint novel·les d’Eça de Queirós, Thomas Bernhard, Anne Brontë i Giorgio Manganelli, i també han descobert els dietaris de Guillem Simó, han aplegat en un sol volum el Cicle d’Almandaia d’Antoni Vidal Ferrando i han recuperat els dietaris de Blai Bonet. Des de Trucs i Baldufes, col·lecció de poesia, han publicat Hilari de Cara, Bernat Cifre, Marcel Riera, Sebastià Perelló, Andreu Gomila, Laia Martínez i López i Meritxell Cucurella-Jorba, combinats amb traduccions de nivell, com l’antologia d’e.e. cummings a càrrec d’Alfred Sargatal i Ofici de paciència, d’Eugénio de Andrade, traduïda al català per Antoni Xumet, i L’ocell matiner i altres poemes, de Ted Kooser, feta per Miquel Àngel Llauger i Jaume Subirana.

Aquest 2018, l’equip editorial, format per Gracià Sánchez i Antoni Xumet, ha decidit fer un pas endavant i per Sant Jordi presentarà els primers quatre títols d’un nou projecte paral·lel, Quid Pro Quo Edicions. “Naixem amb l’objectiu de donar veu a les traduccions, perquè les lletres catalanes, per unes o altres raons, estan mancades d’uns textos literaris que o bé han passat desapercebuts o bé estan descatalogats -explica Xumet-. Volem publicar entre vuit i deu llibres cada any, a banda del que seguirem fent a El Gall, on ens centrarem en la poesia, la narrativa contemporània i els títols de temàtica més local”. El quartet de llibres que presentaran a principis d’abril són una bona pista dels camins que seguiran: hi ha les novel·les breus Stevenson sota les palmeres, d’Alberto Manguel -traduïda de l’anglès per Dolors Udina-, i L’escopeta de caça, de Yasushi Inoue -amb traducció de Jordi Mas López-. També publicaran la corprenedora narració Suïcidi, en què Édouard Levé va recordar com el seu amic d’infantesa va posar fi a la seva vida. “Després de llegir Autoretrat, que publicarem l’any vinent, em vaig trobar amb Suïcidi, que em va cridar molt l’atenció i que ha traduït al català Marta Marfany -diu Xumet abans d’anunciar el volum que tanca la primera entrega-. Estem acabant de preparar La dificultat de ser, les memòries de Jean Cocteau, traduïdes per Antoni Clapés”. Per si no n’hi hagués prou amb aquests llibres fins ara inèdits en català, abans que s’acabi l’any Quid Pro Quo posarà en circulació les Cartes a Milena, de Franz Kafka; Jerusalem, de Gonçalo M. Tavares; Un temps per guardar silenci, de Patrick Leigh Fermor -centrat en les estades que el viatger va fer en monestirs-; Els dies maleïts, d’Ivan Bunin; les Faules de Robert Louis Stevenson, i Argo el cec o el somni de la memòria, de Gesualdo Bufalino.

Gracià Sánchez i Antoni Xumet preparen també una antologia d’assajos d’Eliot Weinberger, encara sense data prevista de publicació. Serà el primer títol de la col·lecció d’assaig de Quid Pro Quo.