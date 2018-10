RBLS, el festival perquè els joves no fugin dels teatres

La segona edició del RBLS, el festival d’arts escèniques que vol acostar el teatre als joves, especialment els de la franja dels 13 als 20 anys, tindrà lloc de l’11 al 16 d’octubre al Teatre Tantarantana. “El sector teatral ha desatès el públic jove, igual que molts altres sectors de la cultura, pensant que ja tornaran quan siguin més grans”, lamenta Carme Tierz, directora de RBLS. “El més repetit entre els experts és que a partir dels deu anys perdem els nens -explica la productora, Gisela Juanet-. Per això hem passat a l’acció”.

El festival programarà cinc peces professionals. Entre elles, dos èxits de la temporada passada: A.K.A. (Also Known As), de Daniel J. Meyer, un monòleg que relata les vivències d’un noi que està passant per una etapa de rebel·lia i que gràcies a una cita de Tinder viu una màgica nit d’amor que ràpidament es converteix en un malson, i Los bancos regalan sandwicheras y chorizos de la companyia José y sus Hermanas, que qüestiona fins a quin punt coneixen els adolescents temes com el franquisme o la Transició. També es podrà veure El Agitador Vórtex, una proposta multidisciplinària de Cris Blanco que combina teatre i cinema. El Festival Píndoles hi portarà una selecció de micropeces teatrals que reflexionen sobre temes com el món laboral ( RRHH, de Lara Díez), la rivalitat (Duel, de Juanjo Marín) i les relacions de parella (Welcome to Berlin, de Núria Deulofeu). I es muntarà un cicle anomenat OFF RBLS amb propostes centrades en un dels aspectes més complicats de l’adolescència: la relació amb l’aspecte físic, el culte al cos i els cossos no normatius.

A més d’obres, es faran tallers i dues trobades enfocades a normalitzar el teatre per a joves i a crear un circuit d’exhibició per a adolescents. Un 20% de l’aforament del festival es dedicarà a joves en risc d’exclusió social, a cost zero.