El govern espanyol veta la reforma de la llei de memòria històrica del PSOE

El govern de Mariano Rajoy continua utilitzant a tort i a dret l'argúcia parlamentària estrella d'aquesta legislatura: els vetos a lleis al Congrés que puguin suposar un augment dels pressupostos. És així com la Moncloa fuig dels temes més espinosos, com és el fantasma del franquisme i haver-se d'enfrontar a sis anys sense pressupost per a la memòria històrica, una norma totalment en via morta.

El PSOE va registrar a mitjans de desembre una reforma de la llei de memòria històrica per donar un impuls més ambiciós a una legislació espanyola que s'ha vist insuficient deu anys després de l'aprovació de la norma impulsada pel govern de José Luis Rodríguez Zapatero. Però igual que va fer el govern espanyol amb la reforma de màxims que va registrar ERC a principis de legislatura - que reclamava una reparació total per a les víctimes-, la Moncloa ha utilitzat l'argúcia del veto per evitar que es debati al Congrés.

Cs té la clau per desbloquejar la llei

Per a l'executiu de Mariano Rajoy, tramitar la reforma de la llei de memòria històrica podria suposar un augment de més de 213 milions d'euros del pressupost. L'escrit de disconformitat es va presentar dimecres a la nit, just al límit del temps que tenia el govern espanyol per pronunciar-se. Ara qui tindrà l'última paraula serà la mesa del Congrés, que abordarà en la reunió de la setmana que ve si accepta la petició de veto del govern espanyol o no.

La clau la té Ciutadans, que pot donar majoria al PP a la mesa o bé a la resta de l'oposició. Fins al 21-D va acostumar a fer pinça amb els populars, però últimament -en plena guerra oberta entre Albert Rivera i Mariano Rajoy per l'electorat de dretes- ha obert la porta a desbloquejar la tramitació de lleis, com és el cas de la derogació de la 'llei mordassa'.

Impuls a l'obertura de fosses

La reforma del PSOE busca que l'Estat impulsi l'obertura de fosses assumint la localització, la identificació i l'exhumació de les desenes de milers de persones que encara no han tingut una sepultura digna i converteixen Espanya en el segon país del món després de Birmània amb més desapareguts per una guerra.

El govern espanyol esgrimeix que el pressupost actual ja és "suficient" per a totes aquestes tasques, obviant que és inexistent des que Mariano Rajoy va arribar a la Moncloa. Segons els càlculs de l'executiu, caldrien fins a 57,5 milions d'euros per dur a terme les exhumacions i les anàlisis d'ADN.

'No' a treure Franco del Valle de los Caídos

El secretari de Justícia del PSOE, Andrés Perelló, ha acusat el govern popular de conservar l'"ADN del franquisme" per vetar la llei, que també demana treure les restes de Franco del Valle de los Caídos. Amb aquest propòsit una delegació socialista va visitar ahir aquest memorial, que costa fins a 1,8 milions d'euros cada any de manteniment. Rajoy es nega així a exhumar els 33.000 cossos -molts dels quals de republicans- enterrats al costat del dictador.