Reobre al públic la piràmide de Kefren després de dos anys tancada

La piràmide egípcia de Kefren, una de les tres construccions mítiques de la necròpolis de Guiza, ha obert avui al públic després de dos anys tancada per treballs de restauració i manteniment. "La vam tancar fa gairebé dos anys i l'any passat va començar el procés de restauració. Els últims dos mesos s'han intensificat els treballs", afirma el director general de l'esplanada de Guiza, Ashraf Mohi. La piràmide de Kefren és a tocar de la de Kheops i la de Micerí.

Després de reobrir-la, ara el ministeri egipci d'antiguitats ha tancat la de Micerí per dur-hi a terme el mateix procés de manteniment i restauració. "Seguim un sistema de rotació per a les piràmides i les tombes. Se'n tanca una per restaurar-la i la resta queden obertes al públic", ha dit Mohi. A Kefren s'hi ha aplicat un sistema de neteja mecànica i química per a l'interior del monument, on els visitants poden accedir a les càmeres funeràries.

A banda de les tres piràmides, construïdes fa més de 4.500 anys, a la necròpolis de Guiza també hi ha una esfinx i les tombes de diversos reis i reines de la quarta dinastia. El conjunt, situat als afores del Caire, conté els monuments funeraris més destacats del Regne Antic d'Egipte.