Els cinemes de Barcelona i l'àrea metropolitana recuperen una certa normalitat

La decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de permetre la reobertura dels cinemes de Barcelona i tretze municipis de la seva àrea metropolitana està fent que el sector torni a una relativa normalitat. La majoria dels cinemes d'aquestes localitats que havien aconseguit reobrir després del confinament tornaran a estar oberts en les pròximes hores i dies emparats per la sentència del jutge i amb les condicions vigents durant la represa. Però aquestes condicions es modificaran quan es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) les noves mesures anunciades aquest dimecres per la conselleria de Salut, que aixequen les restriccions de les activitats culturals però redueixen l'aforament dels cinemes al 50%.

A la ciutat de Barcelona, aquest dijous recuperen l'activitat els Verdi, el Phenomena, els Icaria Yelmo i els Comedia Yelmo. També els Cinesa La Maquinista, als quals s'uneixen també els Cinesa Diagonal i Cinesa Diagonal Mar. Els Renoir Floridablanca reprendran el funcionament aquest divendres i el Cinema Maldà reobrirà dissabte. Els locals del Grup Balañá romandran tancats fins al setembre, igual que el Zumzeig, els Texas, els Boliche, els Verdi Park i també els Cinemes Girona, que tot i que havien reobert després del confinament van anunciar fa uns dies que abaixaven la persiana fins al setembre.

En altres municipis de l'àrea metropolitana ja han reprès l'activitat els Ocine Màgic de Badalona, els Cinesa Barnasud de Gavà i els Filmax Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Divendres tenen previst reobrir els Cinemes Full de Cornellà. Mentrestant, els cinemes del Segrià, la Noguera i l'Alt Empordà estan a l'espera de la publicació al DOGC de les mesures per estudiar la tornada a l'activitat.

Des del Gremi d'Empresaris de Cinema de Catalunya es valora de manera positiva la recuperació de l'activitat del sector, sobretot perquè coincideix amb l'arribada d'una estrena important com Padre no hay más que uno 2, de Santiago Segura, que en el seu primer dia d'exhibició a l'Estat va recaptar 463.000 euros. Tanmateix, i a l'espera de la publicació de la nova normativa de Salut, s'espera que la mesura del 50% d'aforament s'apliqui només als territoris afectats per les restriccions, tal com es va dir ahir des del Govern, perquè el Gremi entèn que en aquelles zones on no hi hagut cap brot de covid-19 no s'hauria d'imposar cap limitació d'aforament.