Retirades de l'Ajuntament de Granada unes vulves per les queixes de Ciutadans

Polèmica per l'obra artística contra l'explotació sexual anomenada 'Carn de vulva' que s'exhibeix a Granada fins al 3 de febrer. L'Ajuntament d'aquesta ciutat ha traslladat l'exposició que exhibia al pati central del consistori a un altre espai de la ciutat. El govern municipal ha pres aquesta decisió després d'una queixa de Ciutadans. El partit taronja ha demanat un protocol per controlar que les exposicions en espais municipals no fereixin la sensibilitat del visitant i compleixin tots els requisits de seguretat.

Davant d'aquesta queixa, fonts municipals han explicat a l'agència Europa Press que l'obra s'ha traslladat a l'edifici del carrer San Matías en què té la seva seu el Festival Internacional de Música i Dansa. En aquest espai s'hi exposen obres sobre la mostra 'Al carrer', dins la qual s'emmarca l'obra 'Carn de vulva', que han elaborat els alumnes de belles arts de la Universitat de Granada.

El portaveu de Ciutadans a Granada, Manuel Olivares, ha assenyalat als periodistes que s'ha de tenir en compte que per edificis municipals com el de l'Ajuntament "no només hi passen persones amb criteris artístics", de qui ha defensat la llibertat creativa, sinó també "nens i adults", que "mereixen un respecte". En aquest sentit, Olivares considera que l'obra "fereix sensibilitats" i "no representa la ciutat de Granada". El portaveu del partit taronja, de fet, creu que la resta d'obres d'aquesta mostra són "feridores". Així, defensa un protocol municipal per tal que les exposicions no atemptin contra la "dignitat" de les persones i compleixin tots els criteris de seguretat. Per al portaveu de Ciutadans, el trasllat de les obres "no és la solució".

El govern municipal i la Universitat de Granada defensen l'obra

Per quart any consecutiu, l'Ajuntament granadí ha obert espais patrimonials de la ciutat a les obres escultòriques dels estudiants de belles arts. L'objectiu és "donar a conèixer el talent artístic i cultural de Granada", segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat, després de la presentació de l'exposició.

La mostra ha estat presentada per la regidora de Cultura i Patrimoni de Granada, María de Leyva (PSOE), juntament amb representants de la Universitat de Granada. En total, a la mostra hi han participat gairebé 200 estudiants de l'últim curs de la Facultat de Belles Arts. "L'obra reflecteix les inquietuds dels joves transportades a una obra d'art", defensa el professor del departament d'escultura de la Universitat de Granada Antonio Martínez-Villa, que creu que "Granada pot gaudir aquests dies del denominat art últim, en la mesura que l'exposició recull les avantguardes més expressives, la crítica social o la lluita pels drets".