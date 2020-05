'Rob Ford: Crónica de un escándalo': 'Thriller' solvent que dissecciona el populisme polític i la crisi dels mitjans

Direcció i guió: Ricky Tollman. Canadà (2019). 99 minuts. Amb Ben Platt, Mena Massoud, Damian Lewis, Nina Dobrev. Disponible a Rakuten TV

Empesos per un pensament utòpic, els cinèfils encara imaginem el destí del cinema polític nord-americà en mans de grans autors capaços de plantar cara a una realitat adversa, sigui l'Steven Spielberg de la idealista Els arxius del Pentàgon o l'Adam McKay de les satíriques La gran aposta o El vici del poder. Tanmateix, l'huracà sociopolític actual –accentuat per l'explosió de la pandèmia– sembla imposar un cert abatiment, l'actitud predominant en un film merament solvent com Rob Ford: Crónica de un escándalo del canadenc Ricky Tollman. Tocat per una indignació que a mesura que avança el relat esdevé pura desesperança i resignació, aquest thriller ambientat en oficines municipals mig buides i en la depauperada redacció d'un diari ofereix una crònica puntualment vibrant de la caiguda en l'ostracisme de Rob Ford, l'exalcalde de Toronto que l'any 2013 va aparèixer fumant crack en un vídeo filtrat als mitjans.

Resseguint fil per randa el model fílmic que van establir David Fincher i Aaron Sorkin a La xarxa social –accelerades batalles d'enginy dialogat, muntatge frenètic, música electrònica i tonalitats ocres–, Tollman destapa la buidor i el cinisme que s'amaguen darrere el populisme polític i aconsegueix esprémer l'escàs romanticisme que encara perdura en la figura d'un periodista que fa recerca a través de Google Street View. Per a Tollman, dotze anys després del final de la sèrie The wire, tot continua igual, o potser encara pitjor.