Disney anuncia un nou 'Star Wars' als cinemes i Marvel manté l'estrena en sales

Un bri d'esperança per al futur del cinema projectat en pantalla gran. Enmig d'un allau d'anuncis de Disney sobre futures sèries de Star Wars i Marvel que veuran la llum pròximament en Disney+, aquest divendres ha arribat també l'anunci de la primera pel·lícula de Star Wars després del fracàs relatiu de L'ascens de Skywalker: serà Rogue Squadron i no s'estrenarà a la plataforma de Disney sinó als cinemes, concretament el nadal de 2023.

No es coneixen molts detalls de Rogue Squadron, però sí un d'important: serà dirigida per Patty Jenkins, la responsable de Wonder Woman i Wonder Woman 1984, que està a punt d'arribar als cinemes. Jenkins va penjar un vídeo al seu Twitter en què explicava que, com a filla d'un pilot de caces "que va morir servint al seu país", sempre havia volgut fer "la pel·lícula definitiva de caces".

La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, va avançar que Rogue Squadron "introduirà una nova generació de pilots de caces estel·lars que arriscaran les seves vides en una aventura a velocitats límit". Kennedy va suggerir que la història se situarà en una època no explorada per les altres pel·lícules de Star Wars, cosa que podria apuntar al període comprès entre El retorn del Jedi i El despertar de la Força.

Noves aventures de Buzz Lightyear i Indiana jones

La notícia feia temps que circulava però calia la confirmació oficial: Harrison Ford tornarà a ser Indiana Jones un cop més en la cinquena pel·lícula de la saga, en la qual James Mangold prendrà el relleu de Steven Spielberg. Kennedy no ha confirmat la data d'estrena, però ha assegurat, això sí, que serà "l'última vegada" que Ford, de 78 anys, es posi el barret d'Indiana Jones.

Entre les noves pel·lícules de Pixar, destaca una que recupera un dels protagonistes de Toy Story. Però Lightyear no serà una continuació de la saga de les joguines sinó un viatge "fins a l'infinit i més enllà" dels orígens i la mitologia de Buzz Lightyear. Arribarà als cinemes el juny del 2022 i Tim Allen cedeix el lloc a Chris Evans com a veu del personatge. Pixar també va anunciar nous projectes originals: Luca, que està ambientada a Itàlia i Turning red, sobre una nena que es converteix en os panda quan s'avergonyeix.

Blasting into theaters June 17, 2022, Lightyear is the definitive story of the original Buzz Lightyear. Voiced by @ChrisEvans, get ready to go to “infinity and beyond” with Lightyear. 🚀 👨‍🚀 pic.twitter.com/LdYXlN33sP — Pixar (@Pixar) December 11, 2020

Pel que fa a Marvel, l'estudi va anunciar que Jon Watts, el director de les últimes entregues de Spiderman, serà qui s'encarregui de la nova encarnació cinematogràfica dels Quatre Fantàstics i que Chadwick Boseman no serà substituït per cap actor a Black Panther 2, que explorarà el món de Wakanda i la resta de personatges presentats en la primera entrega. Però potser la notícia més important anunciada per Marvel és que l'estudi manté l'estrena en sales de les seves pel·lícules de l'any que ve: Black Widow arribarà als cinemes el 7 de maig del 2021, Sang Chi el 9 de juliol del 2021 i The Eternals el 5 de novembre del 2021. Un baló d'oxigen per als cinemes davant l'aposta de Warner per HBO Max.

Entre la resta d'anuncis cinematogràfics de Disney destaquen també un nou Pinotxo de Robert Zemeckis amb Tom Hanks fent de Geppeto, una nova versió de Peter Pan dirigida per David Lowery amb Jude Law com a Capità Hook i una nova entrega de Desencantada amb Amy Adams. Tots aquests títols, tanmateix, no s'estrenaran als cinemes sinó a la plataforma Disney+, que també serà el destí d'una nova entrega d' Ice age i d'una versió animada de Nit al museu.