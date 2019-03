Els Rolling Stones posposen la gira nord-americana perquè Mick Jagger "necessita tractament mèdic"

Els Rolling Stones han suspès l'etapa nord-americana de la seva gira No Filters, amb 17 concerts previstos als Estats Units i el Canadà de l'abril al juny, perquè el seu cantant, Mick Jagger, necessita "tractament mèdic". En un comunicat, el grup explica que els metges de Jagger, de 75 anys, li han indicat que "no pot sortir de gira en aquest moment", si bé esperen que "es recuperi totalment" de la malaltia, no especificada.

La banda es disculpa per les molèsties i assegura que els que hagin comprat entrades podran utilitzar-les quan s'anunciï "pròximament" el nou calendari de concerts. Per la seva banda, Jagger ha lamentat a Twitter la indisposició: "Odio decebre-us d'aquesta manera".

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.