Rosalía vola més alt que mai en el nou tema 'Con altura'

Després del disc 'El mal querer' i un parell de col·laboracions amb altres artistes, fins ara Rosalía no havia tornat a llançar cap nou tema. Aquest dijous ha complert els desitjos dels fans amb nou material: 'Con altura'.

Rosalía reenganxa el públic amb una aposta segura, una cançó de 'reggaeton' amb els seus col·laboradors habituals, el colombià J. Balvin –amb qui ja havia fet el tema 'Brillo'– i el productor canari El Guincho –coproductor d''El mal querer'–. J. Balvin es va endur l'any passat el Grammy Llatí a millor àlbum de música urbana de l'any i es va situar al capdavant de les llistes d'èxits.

Al vídeo es veu com se celebra una festa en un avió de luxe pilotat per El Guincho on Rosalía reivindica un estil de vida que se centra en gaudir del present. També fa un homenatge als referents musicals que han inspirat el seu estil, com ara Camarón, en el flamenc, o la cançó 'Guantanamera', pels ritmes cubans.

Ara mateix Rosalía està preparant una gira internacional amb 18 concerts internacionals i 5 a l'estat espanyol, on se la podrà veure en festivals com el Primavera Sound, el BBK i el Doctor Music. Altres cites estrangeres passen per grans festivals com el Coachella i el Red Bull Music Festival, als Estats Units, i el Lollapalooza, a l'Argentina (demà) i Xile.

L'encarregat del videoclip és Director X, un cineasta canadenc que s'havia encarregat prèviament d'èxits com ara 'Hotline bling', de Drake; 'Work from home', de Fifth Harmony, o 'Famous', de French Montana.