Rosalía guanya els seus dos primers Grammy i ho agraeix a totes les dones de la indústria

Era d'esperar. L'artista catalana Rosalía ha guanyat dos dels cinc Grammy llatins a què estava nominada: el de millor fusió urbana i el de millor cançó alternativa, tots dos per 'Malamente'. Al seu discurs, la cantant de Sant Esteve Sesrovires ha donat les gràcies "a totes les dones de la indústria". "Elles m'han ensenyat que sí es pot, i gràcies a elles soc aquí", ha dit Rosalía, després de posar com a exemple figures com Lauryn Hill, Björk o Kate Bush. Ha estat un dels discursos més reivindicatius: "Mai deixaré de lluitar fins que no vegi el mateix número de dones que d'homes en un estudi de gravació", ha dit.

"Moltes gràcies, això és increïble, és un somni. Gràcies per tant de carinyo, gràcies pel reconeixement. Estic orgullosa de poder liderar el meu projecte, de fer sempre la música que em representa, poder compartir-la amb el món i ser aquí", ha assegurat Rosalía, molt emocionada sobre l'escenari.

L'altre gran guanyador de la nit va ser l'uruguaià Jorge Drexler, que va endur-se tres guardons, inclosos els de cançó i gravació de l'any per 'Telefonía'. El seu disc 'Salvavidas de hielo' va completar el triplet amb la distinció al millor àlbum de cantautor.’

Bunbury es va emportar el millor àlbum de rock per ‘Expectativas’, mentre que Manolo García va ser preimat amb el gramòfon daurat al millor àlbum de pop/rock per ‘Geometría del rayo’

El brasiler Chico Buarque, el mexicà Luis Miguel, el puortorriqueny Víctor Manuelle i l'argentina Claudia Montero van formar part del grup d'artistes que ahir van tornar a casa amb dos Grammy llatins.

La llista dels guanyadors:

Millor àlbum vocal pop tradicional

Laura Pausini

Millor àlbum de salsa

Víctor Manuelle

Millor fusió/Interpretació urbana

Rosalía

Millor nou artista

Karol Gmejor

Millor àlbum de música "norteña"

Calibre 50 i Pesado

Millor àlbum de l’any

'México para siempre' de Luís Miguel

Millor àlbum de pop contemporani

'F.A.M.E' de Maluma

Millor àlbum de música urbana

'Vibras', de J Balvin

Millor cançó de l’any

'Telefonía', de Jorge Drexler

Millor cançó urbana

'Dura', de Daddy Yankee

Millor gravació de l’any

'Telefonía', de Jorge Drexler

Millor àlbum de rock

‘Expectatives’ de Bunbury

Millor àlbum de pop/rock

‘Geometría del rayo’ de Manolo García

Millor cançó de rock

‘Tu vida, mi vida’ de Fito Páez

Millor àlbum de música alternativa

‘Claroscura’ d’Aterciopelados

Millor cançó alternativa

‘Malamente’, Antón Álvarez Alfaro, Pablo Díaz-Reixa & Rosalía.

Productor de l’any

Linda Briceño

Millor vídeo musical versió curta

‘’Pa dentro’ de Juanes

Millor vídeo musical versió llarga

‘En letra de otro’ de Pedró Capó