Sanjosex, Miquel Abras i Mazoni fan cançons per a la gent gran

Des de la declaració d’estat d’alarma pel risc de propagació del coronavirus, s’han anat restringint al màxim les visites a les residències geriàtriques. Les persones residents als centres no poden estar en contacte amb les famílies i tot plegat fa que estiguin passant per una situació complexa, tant per la vulnerabilitat com per l'aïllament. Conscients d'aquesta situació, músics bisbalencs han impulsat el projecte Cançons per a la gent gran, una iniciativa conjuntament amb la Residència Geriàtrica Zoilo Feliu de la Bisbal d’Empordà i l'ajuntament de la població empordanesa.

L’objectiu és aplegar vídeos amb interpretacions musicals de cançons que puguin ser conegudes per les persones d’edat més avançada, que són qui avui en dia són més vulnerables i estan sotmeses a més restriccions arran de la crisi del coronavirus. Els primers músics a participar-hi són els bisbalencs Jaume Pla (Mazoni), Miquel Abras i Carles Sanjosé (Sanjosex). Mazoni ha adaptat el bolero Dos gardenias d'Isolina Carrillo; Miquel Abras, País petit de Lluís Llach; i Sanjosex, Pel teu amor de Josep Ribas i Gabriel.

Per seguir amb la iniciativa, es fa una crida perquè músics d’arreu, professionals o amateurs, s'hi sumin. Els vídeos enregistrats es podrien enviar via enllaç de YouTube, o directament fent arribar l’arxiu de vídeo al correu comunicacio@labisbal.cat. Tots els enregistraments recollits seran publicats en un apartat específic dins la web de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.