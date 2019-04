Sant Jordi s'avançarà gràcies a la Setmana Santa

"Va ser pitjor quan Sant Jordi va caure en Divendres Sant". Patrici Tixis, president de la Cambra del Llibre de Catalunya, manté l'optimisme malgrat que enguany la diada s'escau just després de Setmana Santa, cosa que suposarà que les vendes es traslladaran fora de les grans ciutats, a les zones més turístiques, tant de mar com de muntanya. Així ho creu M. Carme Ferrer, presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya: "Aquest any Sant Jordi s'avançarà i durant tota la Setmana Santa estarem venent llibres, cosa que no vol dir que per la diada no se'n venguin, ja que serà una manera festiva d'anar a treballar", ha dit aquest dilluns en roda de premsa. Des del Gremi han constatat que diversos municipis d'arreu del país han organitzat activitats literàries aquest mateix cap de setmana, com ara a Vic, on es prepara una sessió de signatures en el marc del Mercat del Ram, o bé la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí, que també ha organitzat una multitudinària sessió de signatures el Dijous Sant per aprofitar l'afluència dels turistes de Setmana Santa. A més, el Gremi preveu que alguns establiments obriran per Dilluns Sant, cosa que afavorirà encara més les vendes prèvies a la diada del 23 d'abril, tot i que el descompte del 10% només s'aplicarà en un principi aquest dia.

Un creixement moderat

Sant Jordi és el dia més important per al sector del llibre: l'any passat es van facturar en un dia 22 milions d'euros, un 2% més que l'any anterior. Tanmateix, el Gremi és prudent a l'hora de parlar de previsions de vendes, i calcula que el creixement per a aquest any oscil·larà entre un 1% i un 2%. Aquest any es podran trobar fins a 50.000 títols diferents, una pluralitat que Tixis insisteix a destacar: "Sempre es parla dels més venuts, però, de fet, amb prou feines suposa el 5% de les vendes, perquè en realitat es venen llibres de molts tipus i cadascú acaba trobant el seu". Ferrer destaca que el gènere que es vendrà més serà la literatura infantil i juvenil, atès que habitualment ja és dels que tenen més sortida, i també la novel·la d'intriga, policíaca i històrica, sense oblidar els llibres polítics relacionats amb l'actualitat. En relació amb la campanya electoral a les eleccions generals, la presidenta del Gremi de Llibreters considera que no afectarà la diada: "Es tracta de coses diferents".

Més parades, més espai

Pel que fa a Barcelona, hi haurà més de 200 parades repartides per tots els barris de la ciutat, entre un 15 i un 20% més que l'any anterior. "La idea és esponjar els carrers perquè ens trobem que el dia de Sant Jordi estan molt col·lapsats, sobretot l'eix Passeig de Gràcia - Rambla", ha comentat avui dilluns Marià Marín, secretari gerent del Gremi. Així, s'han ampliat els espais incorporats els últims anys, com la Diagonal, el carrer Consell de Cent i Còrsega, que fan de connectors entre el passeig de Gràcia i la Rambla de Catalunya, estenent-se en direcció Balmes. Pel cantó del passeig Sant Joan, que fa cinc anys que hi participa amb la vocació d'atreure un públic familiar, també s'amplia per la banda del passeig Lluís Companys. Una altra qüestió són les parades d'entitats diverses que cada vegada tenen més presència per Sant Jordi: "Hem fet la petició a l'Ajuntament de Barcelona que les llibreries tinguin prioritat, i certament tenim preferència, però el carrer és de tothom", explica Marín. Pel que fa a la tendència de les editorials d'instal·lar una parada pròpia per la diada, argumenta que treballen des de la Cambra del Llibre per fer-ne una "gestió unificada" que no perjudiqui ningú. "Però creiem que la venda de llibres l'han de fer les llibreries", afegeix.

Buenos Aires estudia sumar-se a la festa

Arran de la invitació de Barcelona com a ciutat convidada d'honor de la Fira Internacional del Llibre (FIL) de Buenos Aires, M. Teresa Carbano, presidenta de la Fundación del Libro i organitzadora del FIL, estudia organitzar permanentment la festa de Sant Jordi a la capital argentina i fer-la extensible a la resta del país. "Ens encantaria poder organitzar la festa primer a Buenos Aires, una ciutat amb moltes llibreries per habitant, i després a Rosario, la ciutat d'on prové Leo Messi".

Una altra novetat d'enguany és l'acord a què ha arribat el Gremi de Llibreters amb la Universitat de Barcelona, que coordina l'Escola de Llibreria, i la Universitat Internacional de Catalunya, que permetrà fer un seguiment minut a minut del Dia del Llibre a nivell informatiu, aportant dades constantment actualitzades de les vendes.