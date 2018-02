Santiago Sierra: "Si Espanya no és una dictadura s'hi assembla força"

Santiago Sierra no s'esperava el desenllaç de la polèmica que ha suscitat a ARCO la seva obra 'Presos polítics espanyols contemporanis': aquest matí operaris d'Ifema l'han retirada abans que els primers professionals i col·leccionistes entressin a la fira. La peça s'ha retirat a petició del president d'Ifema, Clemente González Soler, i la galerista que l'exposava, Helga de Alvear, ha acceptat que se l'emportessin. "Si Espanya no és un dictadura s'hi assembla força", diu l'artista, que ha contestat per correu electrònic a un qüestionari realitzat dimarts a la tarda, després de fer públic un comunicat a Facebook on afirma que la retirada de l'obra danya "la imatge internacional de la fira i de l'estat espanyol". A més, creu que és una "falta de respecte" cap a la galerista i "la intel·ligència del públic". "Actes com aquest donen sentit i raó a una peça com aquesta, que precisament denunciava el clima de persecució que estem patint els treballadors culturals en els últims temps", conclou el text.

Els responsables de la fira asseguren que han actuat amb un "respecte màxim per la llibertat d'expressió" en el comunicat oficial que ha emès després de retirar l'obra, el director d'ARCO, Carlos Urroz, ha expressat el seu desacord per la retirada de l'obra i ha anunciat que aquesta tarda es reunirà el comitè de la fira.

Pel que a la reacció de l'ajuntament de Madrid, asseguren que retirar l'obra de Santiago Serra d'ARCO ha estat una decisió unilateral del president d'IFEMA i que ells se n'han assabentat aquest mateix matí. Fonts de l'executiu municipal expliquen a l'ARA que han sol·licitat tan aviat com ho han sabut que es rectifiqués aquesta decisió perquè la consideren un error. Segons el govern de Carmena, però, els representants de la Comunitat de Madrid i de la Cambra de Comerç estan d'acord amb IFEMA i davant la seva petició consideren que "faria més soroll" prendre contra decisions i ho emmarquen en una decisió de la galerista que ha preferit retirar una obra polèmica. Tot i això, des de l'ajuntament de la capital de l'Estat, creuen que l'art té la funció sovint de generar polèmica i insisteixen que es tracta d'un error.

Ifema no ha detallat les raons per les quals ha retirat l'obra, però és fàcil pensar que es deu a la sensibilitat del tema dels presos polítics i perquè aborda els conflicte entre Catalunya i Espanya. "La fira entén que la polèmica que ha provocat als mitjans de comunicació l'exhibició d'aquestes peces està perjudicant la visibilitat del conjunt de continguts", diu el comunicat.

Helga de Alvear és una de les galeristes fundadores d'ARCO i el director de la fira, Carlos Urroz, va treballar amb ella durant 8 anys. "Sempre he exposat les obres de Santiago Sierra sense preguntar. Aquest matí m'ha trucat el president de la fira i les han despenjat", diu la galerista, que ha desvinculat la polèmica del Procés i del fet que els reis inaugurin la fira dijous. Però sí que ha reconegut que la policia va passar pel seu estand dimarts per raons de seguretat i es van fixar en la peça. "Jo el que vull és vendre", subratlla De Alvear. Al buit que han deixat les 24 peces de 'Presos polítics espanyols contemporanis' hi posarà fotografies de gran format de l'alemany Thomas Ruff.

El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha denunciat la "censura" a les obres sobre els presos polítics i ha comparat la situació amb Turquia. "Benvinguts a Turquia, benvinguts al règim d'Erdogan", ha assenyalat en declaracions als mitjans als passadissos del Congrés. Tardà ha anunciat que exigirà al govern espanyol que retiri subvencions i beneficis fiscals a la fundació Arco.

Una investigació d'un any

Tot i que l'empresonament dels Jordis, Junqueras i els consellers és el més calent de 'Presos polítics espanyols contemporanis', el Procés no va ser el detonant de la peça: "La investigació i la publicació gradual dels resultats va començar fa un any i no esperàvem que tingués aquest desenllaç", afirma l'artista. "El degoteig de presos vinculats al Procés va començar al final de la nostra investigació -afegeix-. Vam ser el primers sorpresos perquè no era el perfil habitual de pres polític".

540x306 Tots els retrats de l’obra de Sierra estan pixelats i no indiquen el nom del model. / FERNANDO VILLAR / EFE Tots els retrats de l’obra de Sierra estan pixelats i no indiquen el nom del model. / FERNANDO VILLAR / EFE

"Jo em considero un ciutadà del món i em costa conformar-me amb un país petit. Però evidentment són vostès qui han de decidir per si mateixos què volen ser, només faltaria", diu també l'artista sobre el Procés. Amb tot té una visió molt crítica dels nacionalismes: "La pàtria i la identitat són obstacles, desavantatges, coses a superar. Amb les seves fronteres emmurallades, les nacions em semblen presons. Viatjo molt i cada cop que entro en un país em fa l'efecte que entro en una presó per la duresa dels controls. Preferia un món sense aquests inconvenients".

El "mantra hipnòtic" de la negació dels presos polítics

'Presos polítics espanyols contemporanis' és la primera obra de la història d'ARCO que es retira. Fins i tot el polèmic Franco dins una nevera de refrescos d'Eugenio Merino va resistir. "Hi ha censura a ARCO", afirma Merino, abans de recordar que la denúncia que va rebre per l'obra de Franco incloïa una carta de José María Álvarez del Manzano, que en aquell moment era el president d'Ifema.

L'objectiu de Sierra és sacsejar el públic però en aquesta ocasió l'han devorat les pressions polítiques i el mercat: "Hi ha tota una indústria de l'entreteniment que s'ocupa de mantenir les nostres ments ocupades en successos irrellevants i és molt exitosa pel que fa als resultats. El mantra hipnòtic repeteix que no hi ha presos polítics. I així es considera comunament", conclou Sierra.