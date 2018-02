Santiago Sierra: "Arco ja ha passat, ara del que es tracta és que s'alliberin els presos polítics"

Presos polítics espanyols contemporanis, l'obra censurada per Ifema a la fira d'Arco, s'ha tornat a exposar aquest dilluns a Madrid. Malgrat sigui una reproducció, a l'espera que el fotomuntatge original s'exhibeixi finalment al museu de Lleida, on es van obligar a retirar les obres de Sixena. Després de la polèmica, l'artista Santiago Sierra es va negar a presentar l'obra a Arco -malgrat les disculpes d'Ifema- i ha optat per convertir la presentació en un acte reivindicatiu a favor de l'alliberament de tots els presos polítics espanyols i en defensa de la llibertat d'expressió. El lloc no és casual: la Fundación Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, un espai alternatiu de la CNT on ha reunit representants de representants de col·lectius que fa anys que denuncien l'existència de presos polítics a l'Estat, més dels presos del Govern, l'ANC i Òmnium Cultural.

"Si no hagués inclòs el tema català aquesta obra segurament no hauria sortit enlloc, en cap mitjà de comunicació", ha asseverat Santiago Sierra en una breu presentació inicial, celebrant que la inclusió d'Oriol Junqueras i Jordi Sànchez hagi donat repercussió a la resta de presos polítics. "Arco ja ha passat, aquí del que es tracta ara és que s'alliberin els presos polítics", ha afegit després de llegir la definició de pres polítics que fa l'Assamblea Parlamentària del Consell d'Europa. Segons els seu punt de vista, tots els casos de la seva obra compleixen els cinc requisits que marca aquesta institució.

Sierra ha donat peu així a la reivindicació d'expresos franquistes, una xarxa d'advocats en defensa dels presos polítics, a l'artista César Strawberry, vaguistes de la CNT a punt de condemna, la lluita del Sindicat Andalús de Treballadors (SAT), al col·lectiu No Somos Delito -en contra de al llei mordassa- i a Madres Contra la Repressión, les mares de presos "per les seves idees".

També hi ha hagut lloc per a un missatge del líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, des de la presó i del líder abertzale Arnaldo Otegi. "Defensar la democràcia a Catalunya és fer-ho a tot l'Estat. La solidaritat és la tendresa dels pobles. Com va dir Lluís Companys: 'Madrilenys, Catalunya us estima'", ha llegit el portaveu de la Comuna d'Expresos del Franquisme, Pablo Mayoral, arran d'un missatge enviat per Cuixart.

"Avui, mentre es disparen les condemnes per apologia del terrorisme, es subvenciona la Fundació Francisco Franco, es condemna a tuiters o es porta a la presó polítics per complir amb el seu programa electoral o a nosaltres per intentar treure de l'equació a la violència a Euskadi, ara també es converteix l'art en una amenaça inassumible per a la Casta del 78. La seva capital [Madrid] ha deixat de ser la del 'No pasarán' a semblar més Ankara", assenyalava al seu torn el missatge d'Otegi.

Ha tancat el torn de presentació, abans del debat, l'artista César Strawberry, el primer condemnat a presó per una sèrie de tuits. "Tots voldríem la llibertat d'expressió de Jiménez Losantos", ha dit a tall d'ironia. "Només els feixismes i els règims autoritaris criminalitzen les obres d'art i les destrueixen, com els talibans a Palmira", ha afegit, assegurant que Espanya "està fent el joc a Erdogan".