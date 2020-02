La Schubertíada aposta pels quartets en la 28a edició

"Catalunya és un país de quartets i n'hi ha de molt bons, per això aquest any volem posar l'accent en els quartets". Jordi Roch, president de l'Associació Franz Schubert, ha presentat aquest dijous el cartell de la 28a Schubertíada de Vilabertran, una edició "de gran maduresa", atès que el festival està, defensa Roch, "molt ben valorat internacionalment". La programació presenta divuit concerts del 14 al 30 d'agost repartits en dos eixos: el lied, ànima del festival, i el quartet de corda. Víctor Medem, el director de la Schubertíada, ha destacat la presència del Quartet Quiroga que tot i haver-se format a Madrid són de procedència barcelonina. Encetaran el cicle quartístic amb un repertori de Haydn, "el pare del quartet", i el quintet de Schubert, per al qual comptaran amb la violoncel·lista Erica Wise. També passarà per Vilabertan el Quartet Gerhard, que abordarà el "gran repte" que suposa interpretar l'últim quartet de Schubert. En el mateix concert el pianista Barry Douglas, un "vell amic de la Schubertíada", els acompanyarà en el quintet de Brahms.

Matthias Goerne no podia faltar a Vilabertran i cantarà amb el Quartet Cosmos, tal com ell mateix va sol·licitar. "És un dels quartets més importants de Catalunya i han guanyat premis a Weimar i Ginebra", ha puntualitzat Medem. També hi actuarà el Quartor Hanson de París amb la "millor violista catalana", Anna Puig, i un repertori de Hadyn, Mozart i Jordi Cervelló ( Etüden nach Kreutzer). "Són cinc estudis dels 42 que tinc", ha explicat el compositor barceloní, que els ha elaborat amb un esperit d'improvisació i com a "material pedagògic". Clourà el festival el Quartet Casals, una de les formacions que abans exhaureixen entrades. Després d'haver fet diverses integrals –Schubert, Beethoven dues vegades...– interpretaran un repertori de Haydn, Mozart i Mendelssohn.

En l'apartat liederístic, els programadors han pensat a renovar el canònic Winterreise en clau femenina després de l'actuació de Joyce DiDonato l'any passat, i aquest cop compten amb, ni més ni menys, la soprano Juliane Banse, que s'acompanyarà al piano d'un altre habitual de Vilabertran, Wolfram Rieger. Rieger també protagonitzarà el concert de l'Acadèmia de la Schubertíada amb estudiants de l'Esmuc. Altres plats forts del selecte cartell empordanès són els debuts del baríton Florian Boesch, que cantarà La bella molinera; el baríton Konstantin Krimmel, amb un programa dedicat a Friedrich Schiller, i Malin Byström. "Feia anys que li anava al darrere perquè vingués, és una soprano sueca extraordinària, de tipus líricodramàtica, i sol cantar Strauss", ha explicat Medem.

Homenatge a Beethoven en el 250è aniversari

El pianista Francisco Poyato lidera un projecte que pretén donar a conèixer les adaptacions que Beethoven va fer de les cançons populars europees. Per això farà pujar a l'escenari els alumnes que han acabat el màster de lied de l'Esmuc. "Són unes cançons folklòriques i Beethoven les arranja per a cantants, per piano, per violí, violoncel...". Hi participaran Mireia Tarragó, Helena Ressurreiçao, Eduard Mas i Ferran Albrich, que han creat l'Ensemble Calias, en honor a les Cartes sobre l'educació estètica de Schiller.

Castelló d'Empúries es consolida com a escenari de la Schubertíada amb dos concerts (Keybart Ensemble i l'organista Joan Seguí) i també es manté la Schubertíada al País Basc, amb quatre concerts. "Ara es parla molt de l'anul·lació del Mobile World Congress però potser d'aquí a uns anys ja no es farà. En canvi, nosaltres som un festival que deixem un pòsit molt més important, no només pels músics que estem presentant, sinó també com a aparador de nous talents", ha reflexionat Medem. Segons el director, no és cert que no es programin cantants locals, "hauria de fer una llista molt llarga per anomenar tots els que han passat pel Festival, però és cert que no crec en les quotes", ha reblat.

El pressupost de la Schubertíada 2020 és de 229.000 euros, dos mil menys que l'any passat. El 40% ve de patrocini privat i el d'àmbit públic també és del 40%.