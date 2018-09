La Seca Espai Brossa obre una nova etapa guiada per la revolta

La Seca Espai Brossa canvia de nom. A partir d’aquesta temporada la sala passa a dir-se Escenari Joan Brossa, un canvi que respon a la voluntat de convertir l’espai teatral en part del nou Espai Joan Brossa, inaugurat al maig. Amb el canvi nom, l’espai enceta avui una nova temporada guiada per la crítica i la revolta. El primer espectacle del curs és Veus de Txernòbil, una creació col·lectiva a càrrec de la companyia Potcuia que s’inspira en La pregària de Txernòbil, de Svetlana Aleksiévitx. “Són muntatges que incentiven i difonen el neguit present de la societat. Com més present, més contundent i d’avantguarda”, afirma el director artístic de l’Escenari Joan Brossa, Ferran Madico. La temporada s’estructura al voltant de propostes amb una voluntat crítica, que beuen del llegat de Joan Brossa i exploren nous llenguatges. La memòria col·lectiva hi serà present amb Màtria, una peça de Carla Rovira que es va poder veure l’any passat a Tàrrega i a Girona però que encara no havia passat per Barcelona, i Apocalypse uploaded, un text d’Albert Pijuan que porta a escena La Minimal Teatre i parla de la identitat en un futur apocalíptic.

Els processos migratoris tindran una presència especial a la sala amb Mexicatas, un text de Sergi Belbel que neix de les experiències de vuit actrius mexicanes instal·lades a Catalunya, i amb Bollywood, Bombay, Barcelona, en què les companyies Dúo Fàcil i Líquido Teatro retraten les experiències de tres emigrants indis que acaben d’aterrar a Barcelona. Les dones també seran protagonistes de la temporada de l’Escenari Joan Brossa amb diversos muntatges que plasmen la realitat a través de diverses perspectives. En són alguns exemples Carola, una adaptació escènica de la novel·la Feliçment, jo soc una dona,de Maria Aurèlia Capmany, que impulsa Q-Ars Teatre, i Solo per a Paquita, una peça que reflecteix l’amor com un sentiment estimulant, amarg i necessari, i que protagonitza Anna Sabaté. Shakespeare treu el cap a la temporada de l’Escenari Joan Brossa amb Ricard III, a càrrec de la companyia Nomiart, i Somni d’una nit d’estiu,de la mà dels Pirates Teatre, que repeteixen a la sala amb aquesta obra per petició del públic. També tornarà a l’espai per demanda popular el monòleg Blanca desvelada,d’Alejandra Jiménez Cascón.

El 2019 es commemorarà el centenari del naixement de Joan Brossa i la sala vol celebrar-ho. Per això, juntament amb la Fundació Joan Brossa, estan preparant la Festa Grossa Festa Brossa i, paral·lelament, han centrat la nova programació en la idea de revolta de l’artista, a qui retran un homenatge especial amb Laberints de l’striptease.

La temporada també comptarà amb la versió catalana d’ Al sostre, una peça de Nigel Planer sobre l’elaboració de la Capella Sixtina, i amb Roig pèl-boig, un espectacle de titelles a càrrec de Mimaia Teatre i protagonitzat per un nen que treballa en una mina. A més, Projecte Ingenu portarà a escena Teatre de Don Joan, de Josep Palau i Fabre.