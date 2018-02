Sergi Boal estrena el videoclip de la cançó 'If you take the world'

El guitarrista barceloní Sergi Boal publica aquest divendres el senzill 'If you take the world' amb el segell Microscopi, però abans en llança el videoclip dirigit per Daniel Tello. En aquesta cançó l'acompanyen Clara Luna (veu), Clara Peya (piano) i Dimitri Dolganov (violoncel), còmplices d'una proposta delicada que fa una crida a l'esperança en temps convulsos.

Sergi Boal, nascut el 1977 i format musicalment en guitarra clàssica, flamenc i música contemporània, ha publicat discos com 'Liquid' (2015), 'The man without a hat' (2014) i 'Cercle' (2014).