Sergio Caballero competirà amb un curtmetratge a la Quinzena de Canes

L'artista i cineasta barceloní Sergio Caballero, codirector del festival Sónar, competirà en la Quinzena de Realitzadors de la 72a edició del Festival de Canes al maig amb el seu últim curtmetratge 'Je te tiens', produït per Advanced Music i que neix del rodatge de la campanya del Sónar 2019. El film mostra el viatge en cotxe d'una mare i una filla per mons extraordinaris. Al llarg del trajecte, la mare ( Ángela Molina) ha de convèncer la seva filla (Virginia Rousse) que no se suïcidi.

Caballero ha explicat que és la primera vegada que treballa amb una actriu professional. "Havia de ser algú que se sentís còmode amb el meu mètode de treball, en què no hi ha guió i el món en el qual es desenvolupa la història és estrany i poc convencional", i assegura que Molina va entendre perfectament "aquesta energia i que la intuïció era el motor per poder realitzar la pel·lícula". Rousse és la 'booker' del Sónar. "Necessitava algú que interpretés el paper de la filla. Vaig veure la Rousse asseguda a la taula i vaig pensar: 'És com l'Ángela de jove!'", comenta Caballero. No és la primera vegada que algú que forma part de l'equip del Sónar participa en les campanyes del festival.

Per a Caballero (Barcelona, 1966) és la primera incursió en el gènere dramàtic després de l'òpera prima 'Finisterre', 'La distancia' i ' Ancha es Castilla / N'importe quoi'. La Quinzena de Realitzadors és una secció paral·lela al Festival de Canes creada per la Societat de Realitzadors de Films (SRF) amb l'objectiu fer que el cinema de Canes sigui més accessible, especialment per a aquelles persones amb risc d'exclusió social.