Shinya Tsukamoto i Jennifer Kent animen l’espera pel Lleó d’Or

La Mostra de Venècia ha posat aquest divendres el punt final a deu jornades apassionants en què el cinema d’arreu del món –i en particular el nord-americà– ha manifestat una disposició a dialogar amb el present de formes diverses i originals. L’estratègia més recurrent ha sigut l’exploració del passat com a via d’estudi dels mals del món contemporani. Un mètode de reflexió simbòlica que opera en títols com 'Roma', d’Alfonso Cuarón, 'La favorita', de Yorgos Lanthimos, i 'Suspiria', de Luca Guadagnino, i que també posa en marxa les estratègies narratives de les dues últimes i estimulants pel·lícules presentades a concurs a Venècia: 'The nightingale', de l’australiana Jennifer Kent, que situa l’acció a la Tasmània de 1825, i 'Killing', del japonès Shinya Tsukamoto, que transcorre en un moment no especificat del període feudal nipó.

Després de sacsejar el cinema de terror amb la memorable 'Babadook', Kent –l'única directora que aquest any competeix pel Lleó d’Or– aborda el retrat històric de 'The nightingale' reciclant i subvertint elements del cinema d’aventures i del 'western' itinerant. Així, la història de venjança d’una jove irlandesa que va a la caça d’un inclement tinent de l’exèrcit britànic esdevé la crònica de l’amistat entre la noia i un jove aborigen, dues figures condemnades per la brutalitat del colonialisme. Renegant del preciosisme decoratiu, malgrat l’exuberància dels escenaris naturals, Kent construeix una faula sinistra, plena de primers plans frontals, sobre la força destructiva de la intolerància.

Una aproximació a la violència que assoleix cotes de cruesa encara més elevades a 'Killing', el nou manifest antiheroic de l’autor de culte japonès Shinya Tsukamoto. Combinant un treball aspre amb la imatge digital i un tractament estrident del so, l’autor de la saga de 'Tetsuo' destrueix qualsevol possible romanticisme en la seva nihilista aproximació a l’ideari bel·licista i pretesament honorable dels samurais.

Favorites al Lleó d’Or

Un dia abans de la cerimònia d’entrega de premis, Venècia era un mar de quinieles sobre les possibles guanyadores del festival. Al taulell de puntuacions que publica diàriament la revista 'Ciak', alguns dels títols més ben valorats són 'La favorita', de Yorgos Lanthimos, 'The ballad of Buster Scruggs', dels germans Coen, i 'The Sisters brothers', de Jacques Audiard, tot i que el film que ha generat més consens és 'Roma', d’Alfonso Cuarón, la gran favorita del conjunt de la premsa acreditada.