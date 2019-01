Sónar 2019: Underworld, Four Tet, Arca i Vince Staples se sumen al cartell

El Sónar ha anunciat una quarantena més d'artistes que se sumen al cartell de la 26a edició per mostrar els nous corrents globals de l'electrònica. Entre les incorporacions destaquen l'actuació exclusiva de Four Tet i un espectacle nou amb material inèdit del productor i vocalista veneçolà Arca. També hi serà el cantant de hip hop nord-americà Vince Staples. A més, el productor haitiano-canadenc Kaytranada hi presentarà el nou àlbum.

Al Sónar de nit hi haurà el xou audiovisual d'Underworld, a banda de les actuacions de la productora nord-americana Jlin. Altres actuacions seran les del dj britànic Daniel Avery o la del col·lectiu novaiorquès Body & Soul. Pel que fa al Sónar de Dia, els organitzadors destaquen la sessió de Daphni, l'actuació de Red Axes i l'espectacle de Fennesz, un dels "experimentadors més importants" de l'escena europea.



Alguns altres dels 40 noms anunciats avui són el de Holly Herndon, que actuarà al costat de músics i màquines d'Intel·ligència Artificial, Kelly Moran, Leon Vynehall, el peruans Dengue Dengue Dengue, Erol Alkan o el multi-instrumentista trap-jazz Masego.



Amb aquestes incorporacions el Sónar ja ha fet públic pràcticament la meitat d'un cartell que oferirà més de 140 actuacions repartides als 9 escenaris de Sónar de Dia i Sónar de Nit.