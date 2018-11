Les Spice Girls tornaran als escenaris amb una gira l'any vinent

El grup britànic Spice Girls, que va triomfar als anys 90, anunciarà dilluns que torna als escenaris sense la presència de Victoria Beckham, segons publica aquest dissabte el diari 'The Sun'. La capçalera explica que el quartet format per Emma Bunton, Mel Brown, Geri Halliwell i Melanie Chisholm publicarà un vídeo en què revelarà una nova gira l'estiu vinent al Regne Unit. Serà la primera gira del grup des del 2008 i la primera vegada que les seves integrants pugen a un escenari juntes des del 2012, quan van participar en la cerimònia de clausura dels Jocs Olímpics de Londres.

Segons 'The Sun', Victoria Beckham ha descartat unir-s'hi per centrar-se a rellançar el seu negoci de moda. Les Spice Girls van triomfar el 1994 amb singles com 'Wannabe', que va vendre 11 milions de còpies i va ser número 1 en 31 països. El grup ja havia anunciat al febrer la tornada, tot i que no va arribar a concretar en què consistiria.