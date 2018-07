Steve Ditko, l’enigmàtic dibuixant que va crear Spiderman

El dibuixat de còmic Steve Ditko, conegut sobretot per ser el creador de Spiderman, un dels superherois més populars de la història, va ser trobat mort el 29 de juny a la seva casa de Manhattan. Tenia 90 anys. Ditko, juntament amb el dibuixant Jack Kirby i l’escriptor i editor Stan Lee, va ser un dels principals responsables a la dècada dels 60 del fenomen Marvel Comics. Més de 50 anys després, molts dels personatges de Marvel continuen arrasant a la televisió i al cinema.

Ditko va destacar sempre per una narració cinematogràfica, per una imatge psicodèlica i abstracta i per les seves conviccions filosòfiques, que van acabar amarant alguns dels seus personatges. Era molt gelós de la seva intimitat. De la seva ment van sortir Spiderman i el Doctor Strange. Segons el llibre de Blake Bell Strange and stranger: The world of Steve Ditko (2008), qui va concebre inicialment Spiderman no va ser Ditko, sinó Jack Kirby, que el 1962 va dibuixar la primera història de la sèrie Amazing Fantasy. Però Ditko va fer notar a Stan Lee, l’escriptor i editor de Marvel, que Spiderman s’assemblava massa a Fly, un personatge que Kirby havia dibuixat per a la competència de Marvel, Harvey Comics, el 1959. Aleshores Lee va decidir que a partir d’aquell moment seria Ditko que dibuixaria les gestes del nou superheroi. L’Spiderman de Ditko va aparèixer per primera vegada al número 15 d’Amazing Fantasy i la seva popularitat va fer que se’n canviés el nom: es va passar a dir Amazing Spider-Man, i Ditko va il·lustrar-ne les aventures del 1963 al 1966.

Spiderman era diferent. No tenia res a veure amb Superman o Batman (creacions d’un dels grans rivals de Marvel en aquell moment, National Periodical Publications, que amb el temps va convertir-se en DC Comics). Era més vulnerable. No era elogiat per la premsa i la policia, sinó perseguit i criticat. Quan es treia el vestit de superheroi i es convertia en Peter Parker era el blanc de les burles dels seus companys. I el perseguia el sentiment de culpa per la mort del seu oncle. Ditko també va col·laborar en la creació dels malvats Green Goblin i el Doctor Octopus.

Les escenes de lluita de l’Spiderman també eren diferents. No destacava per la fortalesa física o la contundència dels seus cops, sinó pels seus moviments acrobàtics. Tampoc era corpulent ni exhibia grans músculs. Més aviat era prim i tenia una constitució similar a la de qualsevol adolescent.

Steve Ditko va néixer el 2 de novembre de 1927 a Johnstown, Pennsilvània. El seu pare, que també es deia Steve, era fuster, i la seva mare, mestressa de casa. El seu pare és qui li va transmetre l’amor pels còmics, amb històries com les del Príncep Valent de Hal Foster. El jove Steve devorava els còmics que el seu pare portava a casa.

Després d’acabar l’institut, el 1945, Ditko es va allistar a l’exèrcit i va ser enviat a Alemanya, on va dibuixar per a les publicacions de l’exèrcit. El 1950 va estudiar a la Cartoonist and Illustrator School de Nova York, que més endavant es va convertir en l’School of Visual Arts. El seu primer treball es va publicar el 1953. Durant tres mesos va dibuixar per a l’estudi de Kirby i Joe Simon, els creadors de Capità Amèrica, i després va treballar per a Charlton Comics. Charlton oferia sous més baixos però molta llibertat creativa, i Ditko hi va tornar a treballar molt sovint.

Charlton Comics, que feia sobretot històries de terror, crim i ciència-ficció, va haver de fer un gir després que es publiqués una nova legislació sobre el còmic el 1954, perquè el Senat nord-americà considerava que influïen en l’augment de la delinqüència juvenil. Ditko imprimia un punt d’ansietat i paranoia als seus dibuixos. Al documental In search of Steve Ditko (2007), l’escriptor Alan Moore afirma que als treballs de Ditko s’hi pot veure, per com col·loca els personatges o com els fa moure les mans, “una elegància torturada”. “És com si estiguessin a punt de rebre una revelació o del col·lapse”.

La polèmica filòsofa Ayn Rand

El 1954 Ditko va estar a punt de morir per culpa de la tuberculosi i va haver de tornar a Pennsilvània. Després d’un any de repòs va anar a Nova York i va començar a treballar per a Atlas Comics, que més tard passaria a ser Marvel Comics. Spiderman va aparèixer el 1962, i Ditko va dibuixar-ne les aventures durant tres anys. Va ajudar a desenvolupar altres personatges, com Iron Man i Hulk. El 1963 va crear el Doctor Strange, i per crear el món sobrenatural en què lluitava aquest superheroi va haver de desenvolupar formes i dibuixos psicodèlics.

Ditko tenia força llibertat a l’hora de crear i va preferir centrar-se més en la psique de Peter Parker que no pas en les seves lluites. Però el personatge va anar canviant i es va impregnar de les idees que propugnava la polèmica filòsofa Ayn Rand, defensora de l’objectivisme -sostenia que els individus no s’han de sacrificar pels altres ni sacrificar els altres pels seus propòsits, i que tampoc s’han d’imitar els valors dels altres ni imposar-los mitjançant la força-. Quan l’heroi va saltar a la petita pantalla el dibuixant va sol·licitar cobrar-ne els drets. Com que l’hi van denegar finalment va abandonar Marvel el 1965: el número 38 va ser la seva última creació. Abans de tornar a Charlton va crear altres personatges com Mister A, un heroi vestit de blanc i amb un barret molt conservador, que viu en un món amb una única veritat i on només hi ha blanc (la bondat) i negre (la maldat). Més endavant va dibuixar Question, i Hawk i Dove, dos germans amb superpoders i morals diferents. Als anys 90 va tornar a Marvel i va crear Squirrel Girl (la noia esquirol) .

Ni fotografies ni gravacions

Ditko era molt gelós de la seva intimitat i no suportava haver d’anar a actes públics. La seva última fotografia coneguda és del 1964: a partir d’aquell any només responia a les entrevistes per telèfon. Els últims anys, Ditko va crear fanzines en blanc i negre que venia per internet i que incorporaven alguns dels conceptes de Rand. Als crèdits de les pel·lícules i sèries inspirades en Spiderman, Ditko hi apareix juntament amb Jack Kirby. El 2016 el Casal Solleric, a Mallorca, va presentar una retrospectiva de la seva feina. El seu nom també apareix als crèdits de Doctor Strange (2016) de Scott Derrickson, en què Benedict Cumberbatch interpreta el superheroi. Ditko va evitar el contacte amb els seus fans fins al final. Ningú el va poder convèncer, ni tal sols l’escriptor Neil Gaiman, que el va visitar al seu estudi, amb el documentalista Jonathan Ross. Ditko els va obrir la porta, però no hi va deixar entrar cap càmera. La trobada va ser molt breu.