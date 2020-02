El TNC rescata obres de Carme Montoriol, Rosa Maria Arquimbau i Lluïsa Denís

"No volem jugar a la ruleta russa amb les autores, sinó recuperar-les i contextualitzar-les per canviar les mirades i els paradigmes sobre les seves obres", diu el director del Teatre Nacional de Catalunya, Xavier Albertí. Amb aquest objectiu la institució ha seleccionat obres de dotze dramaturgues catalanes d'entre finals del segle XIX i la primera meitat del segle XX per bastir l'Epicentre Pioneres, que a partir del 5 de març traurà de l'oblit les autores amb espectacles, lectures dramatitzades, activitats i publicacions.

La iniciativa s'inaugurarà amb l'estrena de Solitud, de Víctor Català, a la Sala Petita del TNC. A la Sala Tallers es rescatarà L'huracà de Carme Montoriol del 12 al 15 de març, amb una producció dirigida per Mònica Bofill i protagonitzada per Montse Germán i Júlia Jové. L'obra és, segons Bofill, "un Èdip modern que posa la dona al centre de la funció" i que pren forma "de tragèdia freudiana amb un destí inexorable". També a la Sala Tallers, Imma Colomer dirigirà Solitud a Stromboli. Somnis, signes i símbols, un espectacle amb dramatúrgia de Núria Casado que vincula la novel·la Solitud i la pel·lícula Stromboli a partir d'un estudi de Rosa Delor. L'espectacle reflexiona sobre "les complexitats del concepte d'autoria" i sobre el fet que "tota obra sempre remeti a una altra, malgrat que la connexió sigui inconscient", explica Casado. Pensada com "una conferència peculiar i molt didàctica", l'obra és protagonitzada per Fina Rius i es representarà del 2 al 4 d'abril.

Lluïsa Denís, Rosa Maria Arquimbau i Víctor Català al MNAC

Al Museu Nacional de Catalunya (MNAC) tindran lloc, el 18 i el 19 de març, tres lectures dramatitzades de Lluïsa Denís, Rosa Maria Arquimbau i Víctor Català. Ester Villamor hi dirigirà Una venjança com n'hi ha poques, de Denís, amb Berta Giraut i Joan Marmaneu al repartiment. L'obra és, segons Villamor, "un vodevil tràgic que crida a prendre consciència i a donar-nos valor com a individus". Marta Aran recupera Es rifa un home! d'Arquimbau, que protagonitzarà Laia Alsina. "És una sàtira del feminisme de caràcter catolicista, molt provocadora i amb un gran sentit de l'humor", afirma Aran. La tercera lectura, Les cartes de Víctor Català, estarà dirigida per Clara Manyós amb Laia Ricart al capdavant.

L'Epicentre Pioneres també inclourà la publicació d'una antologia titulada Pioneres modernes i a càrrec de Mercè Ibarz, a banda de les obres reunides de Víctor Català, Rosa Maria Arquimbau i Carme Montoriol. A més, el 2 d'abril tindrà lloc un concert a la Sala Gran amb obres de compositores del modernisme i coproduït per l'Escola Superior de Música de Catalunya. Durant la presentació del cicle, les creadores han celebrat que es recuperin les obres d'aquestes autores, però han reclamat més visibilitat i que no es quedi en una excepció, o en un exercici simbòlic. "És una agulla en un paller i arriba tard", ha dit Villamor, i Manyós ha demanat "que les dones ocupin el lloc que es mereixen al sistema teatral actual".