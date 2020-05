El TNC inaugurarà la nova temporada amb 10 monòlegs inspirats en 'El Decameró'

10 monòlegs escrits per 10 dramaturgs i interpretats per 10 actors diferents obriran la nova temporada del Teatre Nacional de Catalunya (TNC). Seran peces d'uns 10 minuts de durada inspirades en la pel·lícula El Decameró (1971), l'adaptació cinematogràfica que Pier Paolo Pasolini va fer de l'obra de Boccaccio. Els textos reflexionaran "sobre el nostre apocalipsi, quin temps deixem enrere i cap on anem", explica el director del TNC, Xavier Albertí. D'aquesta manera el TNC s'adapta a la crisi sanitària provocada pel coronavirus, que ara per ara impedeix obrir les sales amb normalitat. El teatre ha escollit inaugurar la temporada amb monòlegs amb la voluntat que l'estat de la pandèmia no impedeixi representar-los a la tardor, encara que sigui amb un aforament reduït. "No ens podíem permetre el luxe d'un espectacle inaugural que no poguéssim fer per qüestions de calendari o de protocols", ha afegit Albertí. El muntatge es representarà a la Sala Petita i la previsió és que s'estreni a finals de setembre o a principis d'octubre.

Marta Marín-Dòmine, Najat El Hachmi, Cristina Morales, Gregorio Luri, Perejaume, Dimitris Dimitriadis, Davide Carnevali i Narcís Comadira s'encarregaran d'escriure aquests 10 textos, que també inclouran fragments de les obres de Josep Maria Benet i Jornet i del mateix Pier Paolo Pasolini. La nova temporada constarà de 27 espectacles, dels quals nou seran produccions pròpies i 10 seran coproduccions, i tindrà com a eix central "com la humanitat surt dels atzucacs més bèsties de manera col·lectiva o individual". També hi haurà alguns muntatges de la temporada anterior que s'han hagut de cancel·lar. En aquest sentit, el TNC recuperarà l'Epicentre Pioneres –que es va haver de cancel·lar pràcticament tot a mitjans de març– i reprogramarà Solitud, dirigit per Alícia Gorina, que només es va poder estrenar.

A part d'aquest cicle, el teatre tindrà l'any vinent un segon epicentre dedicat al teatre musical dels anys 20 i 30 al Paral·lel. Aquelles obres van ser, segons Albertí, "testimoni d'una època que va saturar la capacitat de supervivència dels règims polítics que l'afectaven" i parlen de "com les societats necessiten transformar-se constantment". El director del TNC no preveu obrir la Sala Gran abans del desembre, quan espera tenir "les garanties sanitàries" perquè s'hi puguin representar espectacles. Ja de cara a l'any vinent, la temporada a la Sala Gran es tancarà amb un muntatge d'una dramaturga catalana contemporània que reflexionarà "sobre èpoques de grans canvis" i estarà dirigit per Xavier Albertí, que deixarà la direcció del teatre quan acabi el curs 2020-2021 després de vuit anys encapçalant-lo.

El TNC treballa amb la hipòtesi que a la tardor els aforaments del teatre seran limitats i, per tant, que no podran acollir tot el públic que voldrien. Per això, el teatre enregistrarà els muntatges amb la voluntat d'oferir-los en dues versions, la presencial i la virtual. Albertí ha destacat que les gravacions seran "productes audiovisuals d'alta qualitat" i aniran acompanyats de material complementari com ara entrevistes, imatges del procés d'elaboració i informació de context de cada obra. El teatre està en converses amb TV3 per posar en marxa aquestes gravacions, que estaran subtitulades en castellà i en anglès. L'accés al material audiovisual no serà gratuït, sinó que es crearan uns abonaments digitals "a preu reduït" per veure'l. La intenció del TNC és que els actors també puguin cobrar per les emissions dels enregistraments.

Dos espectacles i 24 concerts a l'estiu

La temporada 2019-2020 es va tancar abans d'hora per culpa del coronavirus, però el teatre no descarta obrir a l'estiu. D'una banda, el TNC espera poder acollir dos espectacles del festival Grec i, de l'altra, té previst que els jardins de l'equipament siguin l'escenari de 24 concerts del festival Cruïlla. "Això són previsions, tot està condicionat a l'aprovació dels protocols per part del Procicat i el departament de Salut", ha subratllat la directora executiva del TNC, Mònica Campos. Aquest protocol ha de regular com s'ha de fer la tornada a la normalitat als espais escènics, tant pel que fa als artistes com al públic.

"A França no es poden habilitar els espais per guardar la roba dels espectadors, el públic s'ha d'esperar fora del vestíbul i l'ús dels lavabos dels teatres està prohibit. Això fa que la durada de certes obres sigui impensable", ha explicat Albertí, que pronostica que aquestes mesures també s'aplicaran a Catalunya. "Equilibrar la seguretat i tenir l'activitat artística el més normalitzada possible no és gens fàcil. És el que més ens preocupa ara mateix", ha dit la directora executiva, que ha afegit que de moment es desconeix quan estarà a punt el document.

El pressupost per a la nova temporada encara està pendent de l'aprovació del consell d'administració del TNC, però Campos ja ha avançat que serà inferior al d'anys anteriors. "Haurem de jugar amb un nou pressupost que no té res a veure amb el de les temporades passades", ha assenyalat la directora executiva, que ha afegit que l'equipament haurà de fer front a les despeses de neteja i adaptació de les instal·lacions. Tot i això, el teatre no variarà els preus de les entrades. La crisi sanitària del coronavirus ha obligat el TNC a suspendre 119 funcions, sis de les quals eren escolars, i ha comportat pèrdues d'uns 2 milions d'euros, segons el teatre.