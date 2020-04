El TNC suspèn totes les funcions fins al juliol i dona per acabada la temporada

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) va abaixar el teló el 12 de març i, des d'aleshores, no l'ha pogut tornar a aixecar. La crisi sanitària provocada pel coronavirus ha obligat a tancar els teatres i a congelar tots els espectacles previstos per a aquesta primavera. Davant d'aquesta situació, el TNC ha suspès totes les representacions fins al juliol i dona per finalitzada la temporada 2019-2020. "Les noves pròrrogues de l'estat d'alarma impossibiliten continuar treballant amb els diferents processos de creació", explica el teatre en un comunicat.

Per tant, el teatre ha suspès quatre espectacles: Les veus interiors, d'Eduardo De Filippo, que havia de dirigir Xavier Albertí a la Sala Gran; Ex-libris, de la companyia Voël; Monroe-Lamarr, de Carles Batlle, dirigit per Sergi Belbel, i Enter Achilles, de Lloyd Newson. Aquesta última obra formava part del Festival Grec –que ara per ara no s'ha anul·lat– i estava prevista del 9 al 12 de juliol a la Sala Gran del TNC. Malgrat les cancel·lacions, el teatre té la voluntat de reprogramar aquests muntatges la temporada 2020-2021.

L'aturada de l'activitat també va obligar a cancel·lar les últimes funcions de Justícia, que s'estava representant a la Sala Gran del TNC. L'adaptació escènica de Solitud, dirigida per Alícia Gorina, es va estrenar el 5 de març, però gran part de les funcions no es van poder representar. El coronavirus també va paralitzar l'Epicentre Pioneres, que havia de portar obres d'autores com Carme Montoriol i Rosa Maria Arquimbau al teatre. El TNC també espera poder reprogramar totes aquestes funcions.

Per pal·liar els efectes de la crisi provocada pel covid-19 i fer més amè el confinament, aquests dies el TNC ha donat accés gratuït a 60 llibres de textos teatrals estrenats els últims anys. Des de la seva web, el teatre també fa recomanacions de lectures i organitza trobades amb membres d'equips artístics per seguir mantenint viva l'essència del teatre.