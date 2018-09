El Teatre Apolo programa un Sherlock Holmes de llarga vida

Al Teatre Apolo s’està convertint en una tradició encetar la temporada amb un espectacle de gènere policíac. L’any passat la sala va arrencar el curs amb Y no quedará ninguno d’Agatha Christie i aquest any ho farà amb Sherlock Holmes y el destripador, una obra original que reuneix el personatge d’Arthur Conan Doyle amb un dels assassins en sèrie més famosos de la història i que s’estrenarà el 25 de setembre. “Fa pràcticament un segle que no es porta Sherlock Holmes al teatre barceloní, amb l’excepció d’un musical infantil que es va fer temps enrere”, explica el responsable artístic del Teatre Apolo i director del muntatge, Ricard Reguant. En aquesta ocasió, Reguant ha escollit una obra original escrita per un dramaturg català que signa amb el pseudònim d’Hellen Salfas. “Amagant el nom real i posant-ne un de nord-americà els crítics es miren l’espectacle amb més respecte”, diu el director. Sherlock Holmes s’instal·la a l’Apolo sense data de sortida. Reguant espera que, almenys, el muntatge es pugui veure durant sis mesos i que, si té èxit, hi sigui fins al juny. “Augurem una llarga vida a aquesta obra”, afirma el director.

L’encarregat de posar-se a la pell de Sherlock Holmes és Arnau Puig, mentre que Javier Enguix interpretarà el doctor Watson. “És una peça que enganxa ja d’entrada”, assegura Puig. Per a l’actor, encarnar un personatge tan popular com Sherlock Holmes ha suposat dos reptes. “D’una banda, és complicat perquè es tracta d’una icona de la qual tots tenim referents. Però, a més, hi ha la dificultat de portar el personatge al teatre i generar intriga”, subratlla Puig, que reconeix que aquest estiu ha fet “un intensiu de Sherlock” amb la sèrie televisiva de la BBC.

El tàndem format per Holmes i Watson treballarà al costat de l’inspector Lestrade, interpretat per Joan Carles Bestard. “Encara no entenc com aquest personatge ha aconseguit la placa de policia i fa feina per Scotland Yard”, diu Bestard de l’inspector, que demanarà ajuda a Holmes quan es vegi incapaç de resoldre un seguit d’assassinats atroços de prostitutes. El repartiment, format per 11 actors, també compta amb Tamia Déniz com a Irene Adler, l’única dona “capaç de robar el cor de Sherlock Holmes”, explica la intèrpret. Si bé les investigacions de Holmes i Watson ocuparan l’Apolo durant uns mesos, la sala també té preparades altres propostes per a aquesta temporada. A mitjans d’octubre estrenarà els dilluns i dimarts Dignitat, una peça d’Ignasi Vidal protagonitzada per Octavi Pujades i Roger Pera i que parla de la corrupció. “És una obra que s’ha vist a l’Argentina, Mèxic, França, Itàlia i Madrid però que a Catalunya ningú coneix”, lamenta Reguant. A banda d’aquest muntatge, també treballa per portar al teatre el musical Gisela y el libro mágico i Dionisio de Rafael Amargo.