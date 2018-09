El Teatre Arnau programa els primers espectacles tot i no tenir seu

Un espectacle de teatre en diferents espais del Raval serà la primera obra que programarà el Teatre Arnau. Però ho farà fora de la sala, perquè el teatre continua sent una ruïna on tot just s'estan fent els estudis arqueològics del sòl. La rehabilitació queda lluny; la regidora Gala Pin no vol ni tan sols posar-hi data. Tanmateix, els col·lectius del barri que han assumit la gestió comunitària de l'espai, després d'un procés participatiu de dos anys, volen començar per dissenyar el contingut abans del continent. Els tres eixos que marcaran totes les activitats del centre seran arts escèniques, cultura comunitària i memòries.

El Teatre Arnau vol ser un teatre "popular", "arrelat", "que experimenta" i "que dignifica", explicaven aquest dijous en una roda de premsa. I també serà un "teatre nòmada", de moment. L'Ajuntament ha aportat 230.000 euros aquest any al projecte de l'Arnau, que té una oficina tècnica estable.

L'espectacle 'inaugural' és 'C/ Hospital amb Sant Jeroni', una obra escrita per Jordi Prat i Coll i dirigida per Laia Ricart i Roberto Romei i amb 12 intèrprets com ara Pau Vinyals i Xavi Francés, que tindrà lloc en sis espais del Raval cedits pels veïns (un bar, un terrat, una plaça, etc.). És una obra estructurada en set escenes de parelles i tracta de les seves relacions amoroses. El buit que ha deixat el carrer Sant Jeroni, desaparegut per construir la rambla del Raval, és una metàfora dels buits vitals dels personatges. El punt de trobada és davant l'Arnau, i les 10 funcions es faran els caps de setmana del 28 de setembre al 14 d'octubre en tres sessions (les entrades es poden comprar a la web del teatre).

Un altre dels projectes és un espectacle comunitari que es veurà al Mercat de les Flors els dies 15 i 16 de desembre i en el qual han participat 40 veïns dels tres barris que envolten l'Arnau: el Raval, el Poble-Sec i Sant Antoni. Es titula 'Parresshia. Espectacle autocensurat', perquè tracta sobre la llibertat d'expressió.

El tercer projecte, que es podrà veure exposat al Mercat coincidint amb l'espectacle comunitari, és un arxiu de memòries de l'Arnau. Els veïns han aportat testimonis de tot tipus i han participat en tallers per fer un arxiu virtual de l'últim teatre de barraca que queda i del Paral·lel.