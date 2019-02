El Teatre Lliure cancel·la 'Mount Olympus' del polèmic Jan Fabre, acusat d'abusos a actrius

El Teatre Lliure cancel·larà l'espectacle de Jan Fabre 'Mount Olypus'. Després que el teatre es comprometés a exhibir el muntatge, el creador belga va ser acusat per actrius de la seva companyia de vexacions i abusos, i es va obrir una investigació en curs. La nova direcció no fa referència a aquesta polèmica, sinó que afirma que, seguint les seves "línies programàtiques", que es basen en un teatre on hi hagi "redistribució de recursos" i l'impuls "d’un canvi de model social que pugui realitzar-se de la manera més ètica artísticament i humanament", la funció de l'espectacle de Jan Fabre no pot tenir lloc. El director del Lliure, Juan Carlos Martel, va avançar que estudiaria l'estat contractual d'aquesta funció abans de decidir res, i en la primera junta de govern ha decidit tombar-lo. 'No és cultura' havia organitzat una jornada per contrarestar aquest muntatge. Ara es retornarà als compradors el preu de les entrades d'aquest muntatge, que el 15 de juny havia de tancar la temporada.

Arran de la investigació de l'ARA

Una altra de les mesures que ha fet públiques el Teatre Lliure després de la primera junta de govern que dirigeix Carlos Martel és el compromís de la màxima transparència: "La nova direcció publicarà la informació dels comptes anuals del Teatre Lliure durant el seu mandat, incloses les retribucions, dietes i indemnitzacions dels seus càrrecs directius", han dit, al marge que el Teatre Lliure sigui una fundació privada. Aquesta decisió arriba després de l'article de l'ARA, una investigació que va requerir quatre mesos per obtenir les xifres de l'era Pasqual al Teatre Lliure, que, segons la Comissió de Garantia de Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP), incompleix la llei de la transparència.

També es comprometen a marcar unes tarifes per pagar els creadors que treballin al teatre: "S'establiran uns límits de retribucions per als creadors que intervinguin en les produccions pròpies de la programació del Teatre Lliure, en funció de la sala i de cada categoria artística". A diferència del que passava al TNC, al Lliure les retribucions eren discrecionals, com explicava l'ARA al seu article, i havien arribat als 128.000 euros en el cas de Pasqual.





En quart lloc, s'habilitarà una nova plataforma via web per rebre projectes artístics, i asseguren que s'estudiaran "totes les propostes rebudes per la direcció artística i el comitè de programació". Es donarà resposta a totes les propostes en un termini establert.